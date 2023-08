Les forces et les faiblesses de Python et de Rust pour la programmation système et l’apprentissage automatique

Jos Visser, ingénieur principal chez Amazon, exprime son opinion négative sur Python, un langage de programmation très populaire. Il explique pourquoi il pense que Python est inutile pour la plupart des usages professionnels et qu’il faut lui préférer des langages plus adaptés. Il commence par réagir à un post LinkedIn qui conseillait aux développeurs débutants d’apprendre Python pour trouver un emploi. Il reconnaît que Python est un langage très demandé, mais il affirme que c’est un problème qui freine le progrès de l’industrie informatique. Il se base sur son expérience personnelle avec de grandes applications écrites en Python, qu’il compare à des réacteurs nucléaires construits avec des briques Lego. Il décrit les difficultés et les risques liés à la maintenance et à l’évolution de ces applications, qui sont souvent instables et imprévisibles.Il identifie le problème principal de Python comme étant son caractère interprété, dynamique et en canard. Il explique que cela signifie que le code Python n’est pas vérifié avant l’exécution et qu’il peut produire des erreurs ou des exceptions selon les données qu’il reçoit. Il souligne que cela impose aux développeurs d’avoir une discipline rigoureuse pour contrôler toutes les données d’entrée, ce qui est rarement le cas dans la pratique. Il critique également le typage en canard de Python, qui permet d’écrire du code intelligent mais inutile, qui se retourne contre les développeurs.Il raconte ses expériences négatives avec de grosses applications Python, qui ont généré des erreurs et des exceptions imprévisibles. Il donne l’exemple d’une application qui lançait du code qui n’avait jamais été testé ni exécuté auparavant. Il dit qu’il a réussi à convaincre son organisation de réécrire son système en Rust, un langage compilé et sûr du point de vue du type, qui a amélioré la performance et la stabilité de l’application.Il conclut en réfutant l’argument selon lequel le problème ne vient pas de Python, mais de la stratégie de révision et de test du code. Il affirme que c’est une illusion de penser qu’il est possible d’examiner et de tester toutes les possibilités du code Python. Il défend la valeur d’un bon langage de programmation, qui garantit qu’un grand nombre d’erreurs ne peuvent pas se produire. Il suggère donc aux développeurs débutants de choisir un langage plus fiable et performant que Python pour leurs projets professionnels.Python est un langage de programmation puissant qui offre de nombreux avantages, mais il faut aussi considérer plusieurs aspects quand on le compare à Rust pour la programmation système. Python est le langage préféré de beaucoup de développeurs, car il dispose d’un large éventail de bibliothèques, d’outils et de frameworks. Le langage conçu par Guido van Rossum a un écosystème riche, avec des bibliothèques performantes (comme NumPy, Pandas, scikit-learn) et des frameworks de ML éprouvés (comme TensorFlow, PyTorch) qui le rendent très productif pour le développement de modèles d’apprentissage automatique.Python est aussi un langage lisible et facile à utiliser, qui permet de prototyper, d’expérimenter et d’itérer rapidement, ce qui est essentiel dans les premières phases du développement. La communauté Python fournit de nombreuses ressources, tutoriels et forums dédiés à l’apprentissage automatique, ce qui facilite la résolution de problèmes courants et la collaboration avec d’autres praticiens.Par contre, Rust a des contrôles stricts à la compilation et des caractéristiques de sécurité de la mémoire qui le protègent des erreurs de programmation fréquentes comme les pointeurs nuls, les débordements de mémoire tampon et les courses de données. Ce niveau de sécurité peut être crucial lors du déploiement des projets professionnels en production, en assurant la stabilité et en réduisant le risque d’erreurs d’exécution ou de plantages. Rust est aussi interopérable avec C et Python, ce qui permet une intégration facile avec les bases de code Python existantes.En conclusion, Rust a des avantages indéniables en termes de performance, de sécurité et de concurrence, mais Python a un écosystème étendu, une facilité d’utilisation, une vaste gamme d’outils et le soutien de la communauté qui en font un choix solide pour construire et déployer des projets professionnels.Sources : Jos Visser's blog post, L'analyse de Jos Visser est-elle pertinente ?Comment Jos Visser explique-t-il la popularité continue de Python malgré ses supposés défauts ?Quels sont les avantages et les inconvénients de Python par rapport à des langages compilés et sûrs du point de vue du type, comme C++, Java ou Go ?