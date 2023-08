Wheels, c'est quoi ?

pip >= 1.4

setuptools >= 0.8

Installation plus rapide pour les paquets purement Python et les paquets d'extension en C natif. Evite l'exécution de code arbitraire lors de l'installation. (évite setup.py) L'installation d'une extension C ne nécessite pas de compilateur sous Linux, Windows ou macOS. Permet une meilleure mise en cache pour les tests et l'intégration continue. Crée des fichiers .pyc lors de l'installation pour s'assurer qu'ils correspondent à l'interpréteur Python utilisé. Installations plus cohérentes entre les plateformes et les machines.

Pythonwheels.com

Les paquets verts offrent des wheels ,

, Les paquets blancs n'ont pas (encore !) d'archives wheels téléchargées.

Mon paquet est blanc. Que puis-je faire ?

Code : Sélectionner tout pip install wheel

python setup.py sdist

python setup.py sdist bdist_wheel

setup.cfg

Code : Sélectionner tout 1

2

[ bdist_wheel ] universal = 1

license_files

[metadata]

Code : Sélectionner tout 1

2

[ metadata ] license_files = LICENSE

est le nouveau standard des distributions Python et sont destinées à remplacer les œufs. Elles sont supportées paretCe site montre les 360 paquets les plus téléchargés sur PyPI, qui ont été téléchargés en tant qu'archivesLes paquets qui sont connus pour être obsolètes ne sont pas inclus. La liste sur le site affichait auparavant les paquets les plus téléchargés de tous les temps (). Mais cetten'est plus disponible, et les paquets de la liste des 30 derniers jours changeront pour refléter plus fidèlement ce que la communauté Python utilise.Il ne s'agit pas du site officiel de wheels, mais d'un moyen visuel agréable de mesurer l'adoption.Si vous avez un paquetage purement Python qui n'utilise pas 2to3 pour le support de Python 3, c'est facile. Assurez-vous que Wheel est installé......et lorsque vous lancez normalement, lancez à la place: Si votre projet est compatible avec Python 2 et 3, vous pouvez créer une distribution deuniverselle. Créez un fichier appeléavec le contenu suivant et téléchargez votre paquet.: Si votre projet possède des extensions C optionnelles, il est recommandé de ne pas publier de roue universelle, car Pip préférera laà l'installation des sources.: Pour inclure le fichier de licence de votre projet dans la distribution, spécifiez la clédans la section. Cela permet de se conformer à de nombreuses licences open source qui exigent que le texte de la licence soit inclus dans chaque artefact distribuable du projet. Cette option nécessite la version 0.32 de wheel ou une version plus récente.PyPI permet actuellement de télécharger desspécifiques à une plateforme pour Windows, macOS et Linux. Il est utile de créer despour ces plateformes, car cela évite à vos utilisateurs d'avoir à compiler le paquet lors de l'installation.Source : pythonwheels.com Quel est votre avis sur ce changement ?