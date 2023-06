Principales nouveautés de la série 3.12 par rapport à la 3.11

Nouvelle syntaxe d'annotation de type pour les classes génériques (PEP 695).

Analyse plus souple des f-string, permettant de nombreuses choses auparavant interdites (PEP 701).

Des messages d'erreur encore améliorés. Plus d'exceptions potentiellement causées par des fautes de frappe sont maintenant suggérées à l'utilisateur.

De nombreuses améliorations, petites et grandes, des performances (comme PEP 709).

Prise en charge du profileur Linux perf pour signaler les noms de fonctions Python dans les traces.

pour signaler les noms de fonctions Python dans les traces. Les membres wstr et wstr_length de l'implémentation C des objets unicode ont été supprimés, conformément à la PEP 623.

et de l'implémentation C des objets unicode ont été supprimés, conformément à la PEP 623. Dans le module unittest , un certain nombre de méthodes et de classes dépréciées depuis longtemps ont été supprimées. (Elles étaient dépréciées depuis Python 3.1 ou 3.2).

, un certain nombre de méthodes et de classes dépréciées depuis longtemps ont été supprimées. (Elles étaient dépréciées depuis Python 3.1 ou 3.2). Les modules smtpd et distutils , obsolètes, ont été supprimés (voir PEP 594 et PEP 632). Le paquet setuptools (installé par défaut dans virtualenvs et dans de nombreux autres endroits) continue de fournir le module distutils .

et , obsolètes, ont été supprimés (voir PEP 594 et PEP 632). Le paquet (installé par défaut dans virtualenvs et dans de nombreux autres endroits) continue de fournir le module . Un certain nombre d'autres fonctions, classes et méthodes anciennes, obsolètes et dépréciées ont été supprimées.

Les séquences d'échappement backslash invalides dans les chaînes de caractères sont désormais signalées par SyntaxWarning au lieu de DeprecationWarning , ce qui les rend plus visibles. (Elles deviendront des erreurs de syntaxe à l'avenir).

au lieu de , ce qui les rend plus visibles. (Elles deviendront des erreurs de syntaxe à l'avenir). La représentation interne des entiers a été modifiée en vue d'améliorer les performances. (Cela ne devrait pas affecter la plupart des utilisateurs puisqu'il s'agit d'un détail interne, mais cela peut poser des problèmes pour le code généré par Cython).

