Résumé des points forts de la version

PEP 688 : Rendre le protocole de tampon accessible dans Python

PEP 692 : Utilisation de TypedDict pour un typage **kwargs plus précis

PEP 698 : Surcharge du décorateur pour le typage statique

PEP 623 : Suppression de wstr de l'Unicode

PEP 632 : Suppression du paquet distutils

Messages d'erreur améliorés

Les modules de la bibliothèque standard sont maintenant potentiellement suggérés dans les messages d'erreur affichés par l'interpréteur lorsqu'une NameError est remontée au niveau supérieur.

>>> sys.version_info Traceback ( most recent call last ) : File "<stdin>" , line 1 , in <module> NameError: name 'sys' is not defined. Did you forget to import 'sys' ?

Amélioration de la suggestion d'erreur pour les exceptions NameError pour les instances. Maintenant, si une NameError est relevée dans une méthode et que l'instance a un attribut qui est exactement égal au nom dans l'exception, la suggestion inclura self.<NAME> au lieu de la correspondance la plus proche dans la portée de la méthode.

>>> class A: ... def __init__ ( self ) : ... self.blech = 1 ... ... def foo ( self ) : ... somethin = blech

>>>A ( ) .foo ( ) File "<stdin>" , line 1 somethin = blech ^^^^^ NameError: name 'blech' is not defined. Did you mean: 'self.blech' ?

Amélioration du message d'erreur SyntaxError lorsque l'utilisateur tape import x from y au lieu de from y import x .

>>> import a.y.z from b.y.z File "<stdin>" , line 1 import a.y.z from b.y.z ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ SyntaxError: Did you mean to use 'from ... import ...' instead?

Les exceptions ImportError soulevées en cas d'échec de l'instruction from <module> import <name> incluent désormais des suggestions pour la valeur de <name> en fonction des noms disponibles dans <module> .

>>> from collections import chainmap Traceback ( most recent call last ) : File "<stdin>" , line 1 , in <module> ImportError: cannot import name 'chainmap' from 'collections' . Did you mean: 'ChainMap' ?

Nouvelles fonctionnalités

Ajout de la prise en charge par Python du profileur Linux perf via la nouvelle variable d'environnement PYTHONPERFSUPPORT , la nouvelle option de ligne de commande -X perf , ainsi que les nouvelles API sys.activate_stack_trampoline() , sys.deactivate_stack_trampoline() , et sys.is_stack_trampoline_active() .

, la nouvelle option de ligne de commande , ainsi que les nouvelles API , , et . Les méthodes d'extraction dans tarfile, et shutil.unpack_archive(), ont un nouvel argument filtre qui permet de limiter les fonctionnalités de tar qui peuvent être surprenantes ou dangereuses, telles que la création de fichiers en dehors du répertoire de destination. Voir Filtres d'extraction pour plus de détails. Dans Python 3.14, la valeur par défaut sera 'data' .

Nouvelles fonctionnalités liées aux indications de type

from typing import TypedDict, Unpack class Movie ( TypedDict ) : name: str year: int def foo ( **kwargs: Unpack [ Movie ] ) : ...

Les développeurs principaux ont exposé les améliorations lors de la convention PyCon de cette année à Salt Lake City (Utah), notamment les efforts visant à réduire l'utilisation de la mémoire de Python, à rendre l'interpréteur plus rapide et à optimiser la compilation pour obtenir un code plus efficace :Les sous-interpréteurs sont un mécanisme par lequel le moteur d'exécution de Python peut avoir plusieurs interpréteurs fonctionnant ensemble à l'intérieur d'un seul processus, par opposition à chaque interpréteur isolé dans son propre processus (le mécanisme actuel de multiprocessing)... Bien que les sous-interpréteurs soient disponibles dans le moteur d'exécution de Python depuis un certain temps, ils n'ont pas eu d'interface pour l'utilisateur final. De plus, l'état désordonné des composants internes de Python n'a pas permis d'utiliser les sous-interpréteurs de manière efficace. Avec Python 3.12, le développeur principal de Python, Eric Snow, et sa cohorte ont suffisamment nettoyé les éléments internes de Python pour rendre les sous-interpréteurs utiles, et ils ont ajouté un module minimal à la bibliothèque standard de Python, appelé interpréteurs. Les programmeurs disposent ainsi d'un moyen rudimentaire de lancer des sous-interpréteurs et d'y exécuter du code.Les premières expériences de Snow avec les sous-interpréteurs ont permis d'obtenir des performances nettement supérieures à celles du threading et du multiprocessing. Un exemple, un simple service web qui effectuait des tâches liées au processeur, atteignait un maximum de 100 requêtes par seconde avec les threads et de 600 avec le multiprocessing. Mais avec les sous-interpréteurs, il a obtenu 11 500 requêtes, avec une baisse minime, voire nulle, lorsqu'il a été étendu depuis un seul client. Le module d'interprétation a des fonctionnalités très limitées pour l'instant, et il manque de mécanismes robustes pour partager l'état entre les sous-interpréteurs. Mais Snow pense que d'ici Python 3.13, beaucoup plus de fonctionnalités apparaîtront, et dans l'intervalle, les développeurs sont encouragés à expérimenter...Python 3.11 a introduit de nouveaux bytecodes dans l'interpréteur, appelés instructions adaptatives. Ces instructions peuvent être remplacées automatiquement au moment de l'exécution par des versions spécialisées pour un type Python donné, un processus appelé quickening. Cela évite à l'interpréteur d'avoir à rechercher les types d'objets, ce qui accélère considérablement le processus. Par exemple, si une opération d'addition donnée prend régulièrement en compte deux entiers, cette instruction peut être remplacée par une autre qui suppose que les opérandes sont tous deux des entiers... Python 3.12 dispose de plus de codes opérationnels de spécialisation adaptative...Et à partir de Python 3.12, les en-têtes d'objets utilisent désormais 96 octets, soit "".Nouvelles fonctionnalités de typageDépréciations, suppressions ou restrictions importantesLa PEP 688 introduit un moyen d'utiliser le protocole de tampon à partir du code Python. Les classes qui implémentent la méthodesont maintenant utilisables comme types de tampons.Le nouvel ABC (Abstract Base Classes)fournit un moyen standard de représenter les objets tampons, par exemple dans les annotations de type. Le nouvel enumreprésente les flags qui peuvent être utilisés pour personnaliser la création de tampons.Cette section couvre les changements majeurs affectant les indications de type PEP 484 et le moduleLe typage desdans une signature de fonction, tel qu'introduit par le PEP 484 , ne permettait des annotations valides que dans les cas où tous lesétaient du même type.Cette PEP spécifie une manière plus précise de typer lesen s'appuyant sur les dictionnaires typés :Voir la PEP 692 pour plus de détails.Source : Nouveautés dans Python 3.12 Que pensez-vous des nouveautés apportées par la version 3.12 de Python ?Quelles améliorations vous intéressent le plus ?