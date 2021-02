Le 20 février dernier, le langage de programmation Python a fêté ses 30 années d’existence. Python, qui n’est plus à présenter, est un langage de programmation open source interprété, multiparadigme et multiplateforme. Il est doté d’un typage dynamique fort, d’une gestion automatique de la mémoire et d’un système de gestion des exceptions. Annoncé dans sa première version le 20 février 1991, il a été créé par Guido van Rossum qui a défini les orientations du langage en tant que Benevolent Dictator for Life (« dictateur bienveillant à vie ») jusqu’en juillet 2018 où il abandonna ses charges pour prendre sa retraite.Actuellement, le langage est géré par le conseil de pilotage (Python Steering Council), qui se compose de cinq personnes, à savoir Barry Warsaw, Brett Cannon, Carol Willing, Pablo Galindo Salgado et Thomas Wouters. Ces personnes, qui occupent cette charge pendant la durée de la sortie d’une version, la plus récente étant Python 3.9.0 sorti en octobre dernier, sont chargées de superviser les modifications techniques apportées à Python et gèrent le processus de gouvernance communautaire — un processus basé sur des propositions d’amélioration de Python (PEP). Ils coordonnent également les contributions de plus de 90 développeurs actifs et d’autres membres de la communauté Python.Pour ces 30 ans d’existence, c’est l’occasion pour la communauté Python de faire un bilan des années passées qui ont permis au langage de programmation de connaître le succès qu’il a aujourd’hui. En effet, pour ce mois de février, l’indice Tiobe qui est un indicateur de popularité des langages de programmation positionne Python à la troisième place, tandis que l’indice PYPL, qui répertorie également les langages de programmation les plus populaires en s’appuyant sur Google Trends, classe le langage à la première place. Ce classement semble s’accorder avec les données du terrain, car Python est utilisé depuis plusieurs années par les grands noms de l’industrie technologique comme Google, Facebook, Instagram, Spotify, PayPal, Netflix, Dropbox, Reddit et bien d’autres encore. Sur cette base, l’on peut affirmer sans se tromper que Python occupe une place de choix dans la communauté des développeurs et a également de beaux jours devant lui.Pour parvenir à un tel niveau d’adoption mondiale, le langage a su montrer au fil des années des atouts qui lui ont permis de convaincre les plus sceptiques. Selon Armin Ronacher, directeur de l’ingénierie chez Sentry et également contributeur du projet Python, un des premiers atouts de Python est sa facilité à apprendre et à « hacker ». Selon ce dernier, cette possibilité de l’utiliser au-delà de ses fonctions premières en étendant ses fonctionnalités est une des caractéristiques qui a également permis à des développeurs d’autres domaines d’activités de s’attacher à ce langage. Ainsi, des bibliothèques comme SciPy, Pandas, Keras, NumPy, etc. ont été construites avec ce langage, ce qui a permis d’attirer de nombreux développeurs du monde scientifique. D’autres bibliothèques standard sont également disponibles pour le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique.En plus d’être facile à apprendre, Ronacher souligne qu’il est également facile à manipuler avec son runtime qui serait relativement simple. Ainsi, l’usage dans les environnements de production ne serait pas sujet à des comportements imprévisibles. En outre, même lorsqu’il survient des bogues, il serait facile de comprendre l’origine du problème et de le régler.Un des avantages qui facilite grandement la tâche aux développeurs et a fait de Python ce qu’il est aujourd’hui est le fait d’être un langage de haut niveau, ce qui permet aux développeurs de comprendre facilement le code qu’ils écrivent puisqu’il se rapproche grandement du langage parlé. Ainsi, les développeurs peuvent se concentrer sur l’avancement de leurs projets et non sur le fonctionnement du code dans le système hôte. Un autre avantage offert par Python est le fait d’être multiplateforme. En effet, que ce soit pour développer des projets pour des systèmes comme Windows, GNU/Linux, macOS ou encore pour les systèmes mobiles comme iOS et Android, Python offre des outils de haut niveau qui peuvent être utilisés sur toutes ces plateformes pourvu que l’interpréteur Python soit installé sur les différentes plateformes.En sus, une des forces du langage Python est son support communautaire qui est assez fourni avec des didacticiels, des guides, de la documentation, etc. En plus de ces outils, le langage dispose également d’une communauté assez vaste qui pourra toujours apporter son aide au développeur qui en a besoin. Pour encadrer tout cela, depuis mars 2001, la Python Software Founbdation (PSF) s’emploie à promouvoir, protéger et faire progresser le langage de programmation Python, ainsi qu’à soutenir et faciliter la croissance de la communauté de programmeurs Python. Avec tous ces avantages, le langage Python a su assurer une croissance persistante au fil des années pour se hisser parmi les langages de programmation les plus populaires au monde.Toutefois, il n’y a pas que des avantages avec le langage Python. Beaucoup de choses restent encore à faire.Selon Ronacher, en dépit de la courbe d’apprentissage assez courte pour les développeurs qui tentent l’aventure avec le langage, Python regorgerait de nombreuses fonctionnalités mal foutues comme le système d’E/S asynchrone, le fonctionnement du support de saisie et la nouvelle déclaration de correspondance qui rendent parfois le langage difficile à maîtriser dans ses détails. Comme autre exemple de fonctionnalités mal implémentées, Ronacher cite la mauvaise gestion de l’Unicode en mémoire.À ces défauts, Ronacher ajoute également que le gestionnaire de paquets qui devrait permettre de télécharger, installer et gérer les bibliothèques Python à l’instar de Cargo pour Rust est absent depuis des années. Pour régler ce problème de gestion des paquets, la Python Software Foundation a dégagé 407 000 dollars en 2019 pour soutenir les travaux du groupe de travail consacré à cette tâche.Toujours pour améliorer Python, Ewa Jodlowska, la directrice de la PSF, avait annoncé que cette année que l’objectif de la PSF était d’embaucher un développeur à temps plein qui se chargerait de résoudre des problèmes persistants. Ce souhait est maintenant exaucé, car récemment, Google a annoncé son intention de faire un don de plus de 350 000 dollars à la PSF pour soutenir trois projets PSF spécifiques, en mettant l’accent sur l’amélioration de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement de l’écosystème Python. Ces projets incluent la détection de malwares en production pour PyPI, les améliorations des outils et services Python fondamentaux, et l’embauche d’un développeur CPython pour 2021, qui travaillera à plein temps pour déterminer ce qui doit être prioritaire grâce à des mesures analytiques, ainsi que pour aider CPython à comprendre comment le backlog peut être traité. Le développeur sera également responsable du sondage des mainteneurs pour peindre un meilleur paysage de CPython. Ce paysage sera utilisé pour s’assurer que le financement futur et les heures de bénévolat soient utilisés de manière efficace et efficiente.Source : Python Quels commentaires faites-vous de ces 30 années d’existence de Python ?Comment envisagez-vous l’avenir de Python ?Quelles sont les meilleures ou les pires anecdotes que vous avez eues avec Python ?