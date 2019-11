Guido Van Rossum, le créateur du langage de programmation Python, prend sa retraite, « ça a été une aventure incroyable », dit-il 0PARTAGES 11 0 Le langage Python fait partir des langages de programmation les plus utilisés dans le monde et selon certains, il s’agit même du langage le plus populaire dans le monde informatique. Aujourd’hui, l’homme qui l’a créé et en a publié la première version en février en 1991, Guido Van Rossum, a décidé de prendre sa retraite et s’est dit fier du chemin qu’il a parcouru, un parcours qu’il qualifie lui-même d’une aventure incroyable. van Rossum a passé les six dernières années chez Dropbox, qui a annoncé la semaine passée qu’il quittait l’entreprise pour prendre sa retraite.



Guido Van Rossum, 63 ans, a lancé la première version du langage Python en 1991. Avant cela, Van Rossum a écrit et contribué à une routine glob() pour le système d’exploitation Unix BSD en 1986 et a aussi aidé à développer le langage de programmation ABC au milieu des années 1980. À l’époque, Guido Van Rossum travaillait au sein de l’institut de recherche Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) aux Pays-Bas. De même, il a travaillé pour la National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis et la Corporation for National Research Initiatives (CNRI).



Il a également créé Grail, un des premiers navigateurs Web écrit en Python, et a engagé des discussions sur le standard HTML. De 2000 à 2003, il a travaillé pour Zope corporation. En 2003, van Rossum a quitté Zope for Elemental Security. De 2005 à décembre 2012, il a travaillé chez Google, où il a passé la moitié de son temps à développer le langage Python. En janvier 2013, Guido Van Rossum a commencé à travailler pour Dropbox, la société de stockage de fichiers en cloud, et a continué d'exercer son rôle de leader dans la prise de décision Python.





Guido Van Rossum

En 2018, van Rossum s’est retiré de son poste de leader dans la prise de décision Python et le mardi passé, Dropbox a annoncé qu’il quittait aussi l’entreprise pour officiellement prendre sa retraite. Selon Dropbox, le recrutement de Guido Van Rossum a été très bénéfique pour l'entreprise, car Dropbox contient environ quatre millions de lignes de code Python et ce dernier représente le langage le plus utilisé pour ses services back-end et ses applications de bureau. Les toutes premières lignes de code de Dropbox ont été écrites en Python.



« Ce que j'aime chez Python, c'est qu'il fonctionne », a déclaré Drew Houston, PDG de Dropbox. « C'est si intuitif et joliment conçu. Beaucoup de ces attributs nous ont inspiré mon cofondateur Arash et moi lorsque nous avons réfléchi à la philosophie de conception de Dropbox », a-t-il ajouté. van Rossum a rencontré les cadres de Dropbox en 2011 et a donné de nombreuses conférences sur Python à Dropbox avant de rejoindre leur équipe officiellement en 2013.



Lorsqu’il a rejoint l’entreprise en 2013, elle utilisait principalement Python, et les logiciels du serveur Dropbox et du client de bureau étaient écrits presque exclusivement en Python. Aujourd’hui, elle ne s’appuie plus uniquement sur Python, et elle utilise désormais d’autres langages de programmation comme Rust, Go et TypeScript. « Ici, il y avait une société où tout ce qu'ils faisaient était en Python. Donc, quelle que soit la partie du code qui m'intéresserait, je savais que je m'amuserais », avait déclaré van Rossum à l’époque.



L’entreprise utilise aussi aujourd’hui Mypy, un des vérificateurs de type statiques les plus populaires pour Python, écrit par l’entreprise. Selon Dropbox, Mypy aide les développeurs à relever le défi de comprendre le code Python tapé dynamiquement écrit par d'autres développeurs dans le passé. Dropbox a également indiqué que van Rossum a non seulement apporté sa contribution à Dropbox sur Python, mais il a également laissé un impact positif sur la culture d’ingénierie et le personnel de l'entreprise. Il a aidé l’entreprise à se concentrer sur du code maintenable.





En effet, avant son arrivée, les ingénieurs de Dropbox écrivaient plus de code intelligent que de code maintenable. Le code intelligent est généralement court et crypté, écrit par et pour l'individu qui l'a proposé, mais il est difficile à comprendre pour quiconque, et presque impossible à maintenir. Guido a qualifié cette culture de « codage de cow-boy ». Il a reconnu sa valeur pour les débuts de Dropbox qui essayait de mettre en œuvre les choses rapidement, mais savait que cela ne serait pas viable avec le temps. Il a donc décidé de s'exprimer de manière discrète.



« Il y avait un petit nombre de codeurs très intelligents, très jeunes, qui produisaient beaucoup de code très intelligent que seuls eux pouvaient comprendre », a dit Guido Van Rossum. « C'est probablement la bonne attitude à avoir quand on est une toute petite startup », a-t-il ajouté. Mais les nouveaux ingénieurs ne s’intégraient pas. Dropbox a expliqué que lorsque l'entreprise s'est développée, les nouveaux ingénieurs n'ont pas pu comprendre le code intelligent, mais “court et cryptique” écrit par et pour les développeurs précédents.



D’après Guido, le code source maintenable est plus important que le code intelligent. « Quand on me le demande, je dirais aux gens que le code maintenable est plus important que le code intelligent », a-t-il déclaré.« Si je rencontrais un code intelligent qui était particulièrement cryptique, et que je devais faire de la maintenance dessus, je le réécrirais probablement. J'ai donc prêché par l'exemple, et aussi en parlant à d'autres personnes ». Il s’est également battu pour la cause l’épanouissement des femmes au sein des équipes d'ingénieurs et de hackers Unix.



Bien que Mypy ait été l'un des projets sur lesquels Guido a passé beaucoup de temps, il s'est aussi profondément préoccupé de rendre la culture de l'ingénierie, tant chez Dropbox que dans la communauté Python, plus inclusive pour les femmes. Plusieurs de ces femmes qui ont eu Guido comme mentor ont témoigné avoir eu une incroyable expérience avec lui. Aujourd’hui, selon Dropbox, bien que Guido prenne officiellement sa retraite, ses contributions à Dropbox et à la grande communauté Python continueront de se faire sentir.



« Cela a été une aventure incroyable de voir ce petit tas de choses affecter tant de gens dans leur vie. J'ai l'honneur de recevoir tous ces courriels de fans qui disent que Python est la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée et que cela a changé leur vie. Tout a commencé en étant très ouvert aux contributions des gens et en encourageant les gens à s'aider eux-mêmes souvent », a déclaré van Rossum. « Nous sommes très reconnaissants d’avoir eu Guido au sein de la famille Dropbox et nous lui souhaitons le meilleur pour sa retraite. Merci, Guido ! », a écrit Dropbox.



Source : Dropbox

Tu as guidé mes premiers pas dans ce monde si vaste de l'informatique. Ta syntaxe épurée et le tout publique ont fait de moi l'ingénieur que je suis aujourd'hui.



Quand on me le demande, je dirais aux gens que le code maintenable est plus important que le code intelligent

Dommage que j'ai jamais réussi à me faire à la syntaxe de python



Dommage que j'ai jamais réussi à me faire à la syntaxe de python 0 0 Amen !Dommage que j'ai jamais réussi à me faire à la syntaxe de python

