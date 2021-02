Python est aujourd'hui l'une des plus grosses communautés du développement logiciel et de l'open source, et cela la Python Software Foundation (PSF) le doit en grande partie à ses sponsors. Google qui a été sponsor de la PSF depuis 2010 passe aujourd'hui à un autre niveau, en devenant le premier sponsor visionnaire, le plus haut niveau selon le nouveau programme de parrainage de la PSF.Même si elle n'est plus à présenter pour plus d'un, rappelons que la Python Software Foundation (PSF) est une association à but non lucratif dédiée au langage de programmation Python. Elle a pour mission de promouvoir et protéger le langage afin d'étendre la communauté d'utilisateurs. Et elle s'occupe notamment du développement du langage, de la gestion des droits des marques liées à Python, et de la réunion de fonds pour le financement du projet.En parlant de financement du projet, la PSF peut compter sur des organisations qui soutiennent le projet, en fonction de l'option de parrainage qu'elles choisissent.En avril dernier, alors que la première vague de la pandémie de la Covid-19 commençait à battre son plein, le Packaging Working Group de la PSF a lancé un nouveau programme de parrainage. L'objectif était double : d'une part, offrir des avantages spéciaux aux sponsors, et d'autre part apporter un financement solide pour la maintenance et les améliorations du Python Package Index (PyPI) et des composants de base de Python. Le tout nouveau programme offre sept options de parrainage qui vont de l'option Associate (premier niveau) à l'option Visionary (plus haut niveau de financement). Entre les deux, il y a par niveau de financement croissant les options Participating, Partner, Supporting, Contributing, Maintaining et Sustainability.Google qui a été sponsor de la PSF depuis 2010 passe aujourd'hui à un autre niveau, en devant le premier sponsor visionnaire. Comme les entreprises qui font les plus gros investissements dans Python et sa communauté, Google utilise Python pour ses propres développements internes, mais l'intègre également dans les produits qu'il propose à ses clients. C'est le cas par exemple de la célèbre bibliothèque open source de machine learning TensorFlow ; d'où l'intérêt d'y investir davantage dans Python.En passant à l'option Visionary Sponsor, Google annonce aussi un don de plus de 350 000 $. Ce don et les fonds de parrainage (150 000 $ par an) seront utilisés pour soutenir trois projets PSF spécifiques. Les fonds de Google vont tout d'abord permettre de recruter le premier Developer-In-Residence (DIR) CPython pour l'année 2021. Le Python Steering Council et la Python Software Foundation travailleront ensemble pour engager ce développeur dont le rôle consistera à aider CPython à déterminer ce qui doit être prioritaire grâce à des mesures analytiques, ainsi que pour aider CPython à comprendre comment le backlog peut être traité. Le développeur sera également responsable du sondage des mainteneurs pour peindre un meilleur paysage de CPython. Ce paysage sera utilisé pour s'assurer que le financement futur et les heures de bénévolat soient utilisés de manière efficace et efficiente.En outre, les fonds de parrainage seront également utilisés pour des améliorations critiques de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, y compris le développement d'un outil de détection de logiciels malveillants pour PyPI, un prototype d'infrastructure d'analyse dynamique pour les distributions et d'autres améliorations d'outils de base. De manière plus générale, la contribution financière de Google sera utilisée pour améliorer les outils et services Python fondamentaux.Avec cette annonce, Google devient le plus gros sponsor de la communauté Python. Après lui, vient Salesforces (Sustainability Sponsor, 90 000 $), devant Fastly, Bloomberg, Microsoft et Capital One qui sont des Maintaining Sponsors (60 000 $).Sources : Blog de la Python Software Foundation Que pensez-vous des investissements de Google dans la communauté Python ?Vu ce qu'ils retirent de l'écosystème Python, les géants de la technologie ne devraient-ils pas investir plus ?