Anthropic, la société d'IA à l'origine de Claude, investit 1,5 million $ dans la Python Software Foundation, en mettant l'accent sur la sécurité de l'écosystème Python

En novembre 2025, la Python Software Foundation (PSF), pilier du développement du langage open source le plus populaire au monde, a décliné une subvention fédérale américaine dun montant conséquent, jugée contraire à ses principes dinclusion et de diversité. Cette décision a non seulement suscité ladmiration dune large partie de la communauté tech, mais a aussi provoqué un afflux massif de dons spontanés en soutien à la fondation. Derrière ce geste, se joue une bataille plus vaste entre lindépendance des communautés open source et la montée des politiques conservatrices dans les institutions publiques américaines.
La Python Software Foundation est une organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir, protéger et faire progresser le langage de programmation Python, ainsi que de soutenir et faciliter la croissance d'une communauté internationale et diversifiée de programmeurs Python. La PSF soutient la communauté Python grâce à des parrainages d'entreprises, des subventions et des dons.
Anthropic est la société de recherche et développement en intelligence artificielle à l'origine de Claude, le modèle de pointe utilisé par des millions de personnes dans le monde entier. Ce début d'année, Anthropic a préparé un tour de table de 10 milliards de dollars mené par GIC et Coatue, qui la valorise à 350 milliards de dollars avant financement, quelques mois seulement après une levée de fonds de 13 milliards de dollars à 183 milliards de dollars. Soutenue par Google et Amazon, elle se concentre sur la sécurité de l'IA dans un contexte de coûts élevés et d'engouement des investisseurs. Cela pourrait stimuler les innovations et une éventuelle introduction en bourse en 2026.
Récemment, Anthropic investit 1,5 million de dollars dans la Python Software Foundation, en mettant l'accent sur la sécurité de l'écosystème Python. Voici l'annonce :
Nous sommes ravis d'annoncer qu'Anthropic a conclu un partenariat de deux ans avec la Python Software Foundation (PSF) afin de contribuer à hauteur de 1,5 million de dollars au soutien des travaux de la fondation, en mettant l'accent sur la sécurité de l'écosystème Python. Cet investissement permettra à la PSF de réaliser des avancées cruciales en matière de sécurité pour CPython et le Python Package Index (PyPI), au bénéfice de tous les utilisateurs, et soutiendra également le travail fondamental de la fondation en faveur du langage Python, de l'écosystème et de la communauté mondiale.
Innover en matière de sécurité open source
Les fonds d'Anthropic permettront à la PSF de progresser dans sa feuille de route en matière de sécurité, notamment grâce à des travaux visant à protéger des millions d'utilisateurs de PyPI contre les tentatives d'attaques de la chaîne d'approvisionnement. Les projets prévus comprennent la création de nouveaux outils pour l'examen proactif automatisé de tous les paquets téléchargés sur PyPI, améliorant ainsi le processus actuel d'examen uniquement réactif. Nous avons l'intention de créer un nouvel ensemble de données sur les logiciels malveillants connus qui nous permettra de concevoir ces nouveaux outils, en nous appuyant sur l'analyse des capacités. L'un des avantages de ce projet est que nous espérons que les résultats que nous obtiendrons pourront être transférés à tous les référentiels de paquets open source. Ce travail pourrait donc améliorer la sécurité de plusieurs écosystèmes open source, à commencer par l'écosystème Python.
Ce travail s'appuiera sur la feuille de route en matière de sécurité de Seth Larson, développeur en résidence chargé de la sécurité à la PSF, avec la contribution de Mike Fiedler, ingénieur en sécurité et sûreté chez PyPI, deux postes généreusement financés par Alpha-Omega.
Soutenir le langage Python, son écosystème et sa communauté
Le soutien d'Anthropic ira également au travail de base de la PSF, notamment le programme Developer in Residence qui encourage les contributions à CPython, le soutien à la communauté par le biais de subventions et d'autres programmes, la gestion d'infrastructures de base telles que PyPI, et plus encore.
Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien remarquable d'Anthropic et nous espérons que vous vous joindrez à nous pour les remercier de leur investissement dans la PSF et la communauté Python.
Un rapport semble confirmer la compatibilité de Claude, le modèle IA d'Anthropic, et du langage Python. Un programme Visual Basic 4 vieux de 27 ans écrit dans un fichier EXE de 1997 a été réécrit en programme en Python à l'aide de l'IA Claude 3.7 d'Anthropic. Selon l'auteur, le code a fonctionné du premier coup et l'ensemble du processus a pris moins de cinq minutes. L'auteur a déclaré : "Il ne s'agissait pas d'un simple tour de passe-passe, mais d'une solution pratique qui m'a permis d'économiser des heures de travail."
