Envoyé par NSF Envoyé par En acceptant cette aide financière, les bénéficiaires certifient :



(i) qu'ils ne mènent pas et ne mèneront pas, pendant la durée de cette aide financière, de programmes visant à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) ou une idéologie discriminatoire en matière d'équité, en violation des lois fédérales anti-discrimination ; et

(ii) qu'ils ne participent pas et ne participeront pas, pendant la durée de cette aide, à un boycott discriminatoire interdit.

(3) La NSF se réserve le droit de mettre fin aux aides financières et de récupérer tous les fonds si les bénéficiaires, pendant la durée de cette aide, gèrent un programme en violation des lois fédérales anti-discrimination ou se livrent à un boycott interdit.

Pourquoi la PSF a-t-elle rejeté la subvention ?

Un geste perçu comme un acte de résistance

Un élan de solidarité inédit

Mais le projet pourra-t-il se poursuivre conformément à lobjectif de la subvention ?

Depuis plusieurs années, la PSF cherche à renforcer la sécurité de PyPI, le dépôt officiel des paquets Python. Avec plus de 500 000 packages et des milliards de téléchargements mensuels, PyPI est devenu une cible privilégiée pour les attaques de type supply-chain (insertion de code malveillant dans des dépendances).La PSF élabore donc un projet ambitieux : automatiser la vérification des paquets, détecter les anomalies avant publication et réduire la dépendance à la surveillance manuelle. Pour financer cette modernisation, la fondation répond à un appel à projets de la National Science Foundation (NSF) américaine, une agence publique réputée pour soutenir des initiatives scientifiques et technologiques à fort impact.Au printemps 2025, la PSF soumet à la NSF une proposition budgétée à 1,5 million de dollars, centrée sur la résilience de PyPI et la sécurité de la chaîne logicielle Python.Les premières discussions sont positives : le projet est techniquement solide, aligné avec les priorités fédérales en matière de cybersécurité. Des ingénieurs de la PSF et des mainteneurs de PyPI commencent même à planifier les premières étapes du programme, en imaginant des outils danalyse automatisée et des audits continus.Mais un détail administratif attire bientôt lattention : le contrat de financement contient une clause limitant les activités de diversité, équité et inclusion (DEI) au sein de lorganisation bénéficiaire.La clause stipule que les fonds ne peuvent pas être utilisés ou mélangés avec des programmes promouvant la diversité, léquité ou linclusion, et quaucune action institutionnelle ne doit « explicitement soutenir ou favoriser » ce type de programme. Autrement dit, accepter la subvention reviendrait pour la PSF à renoncer à une partie de ses activités DEI, ou à isoler strictement celles-ci des projets financés par la NSF.Or, la diversité fait partie intégrante de la mission de la fondation, inscrite dans ses statuts : favoriser un écosystème ouvert à tous, indépendamment du genre, de la culture ou du niveau dexpertise.À partir de là, le conseil dadministration de la PSF se réunit à plusieurs reprises pour évaluer les implications.Certains membres plaident pour une approche pragmatique : accepter le financement tout en garantissant que les activités DEI continuent via dautres ressources. Dautres estiment quun tel compromis enverrait un message contradictoire à la communauté.Des discussions sont également engagées avec la NSF pour tenter dobtenir une clarification ou une levée partielle de la restriction. Les échanges restent cordiaux, mais la clause nest pas modifiée.En octobre 2025, la PSF publie une déclaration officielle : elle retire sa proposition de financement. Dans son communiqué, la fondation déclare être « profondément déçue » mais fidèle à ses principes. Elle précise que la décision nest pas dirigée contre la NSF, mais quelle refuse toute condition « incompatible avec les valeurs douverture et de diversité qui définissent la communauté Python ».Au cur de la décision se trouve la clause imposée : accepter ce financement signifiait que lorganisation devait sabstenir de mener certains programmes de DEI. Pour une entité comme la PSF, dont la gouvernance, la communauté et les valeurs incluent la promotion de linclusion et de la diversité, accepter cette condition aurait été un compromis éthique ou stratégique majeur.La PSF a expliqué quelle était « déçue dêtre dans cette position », mais que « nous avons estimé que notre projet proposé offrirait dinnombrables progrès pour la communauté Python et open-source, protégeant des millions dutilisateurs de PyPI »  tout en estimant que refuser les conditions était préférable.Autrement dit, la décision nest pas motivée uniquement par le montant ou par le projet technique, mais par lalignement entre mission et conditions externes de financement.Voici un extrait du billet de Loren Crary :Nous avons été honorés lorsque, après plusieurs mois de travail, notre proposition a été recommandée pour un financement, d'autant plus que seuls 36 % des nouveaux candidats à une subvention de la NSF sont retenus dès leur première tentative. Nous avons toutefois commencé à nous inquiéter lorsque nous avons pris connaissance des conditions que nous devions accepter pour obtenir cette subvention. Ces conditions comprenaient notamment l'affirmation que « nous ne menons et ne mènerons, pendant la durée de cette aide financière, aucun programme visant à promouvoir ou à encourager la DEI (diversité, équité et inclusion) ou une idéologie discriminatoire en matière d'équité, en violation des lois fédérales anti-discrimination ».La décision a immédiatement provoqué une onde de choc dans lécosystème open source. Alors que certaines fondations technologiques se montrent prudentes lorsquil sagit de sopposer aux politiques fédérales, la PSF a choisi une position claire et publique. « Jétais parmi les membres du conseil dadministration qui ont voté contre ce financement  ​​une décision unanime, mais difficile », a écrit Simon Willison sur son blog. « Je suis fier de siéger à un conseil capable de prendre des décisions aussi difficiles. »Guido van Rossum, le créateur original de Python, a même publié un message de soutien sur X, anciennement Twitter. « Si vous nêtes pas au courant, bravo à la PSF pour avoir défendu ses valeurs (qui sont aussi les miennes). »Cette posture de résistance face à une ingérence politique a été saluée par de nombreuses figures du monde du libre, qui y voient une réaffirmation du rôle moral des communautés open source. Pour elles, refuser largent dun gouvernement au nom des principes dinclusion, cest préserver lesprit même de lopen source : la liberté de construire ensemble sans exclusion.Le jour de l'annonce, la PSF a reçu environ 300 nouveaux dons, a déclaré Crary, et les dons ont continué d'affluer. Mardi 28 octobre, un utilisateur de Reddit s'est même plaint d'une erreur de délai d'attente lors de sa première tentative de don. Crary a répondu que, apparemment, « notre page de dons a été un peu saturée ».Crary, qui était également co-responsable du projet initialement retiré, a aussi remercié la communauté pour ses messages de soutien sur le forum officiel de Python, écrivant : « Nous sommes très reconnaissants du soutien de la communauté, qui a afflué et qui, honnêtement, nous a un peu impressionnés. »Tout au long de la semaine, Crary a répondu à plusieurs personnes qui annonçaient faire un don à la PSF en signe de soutien. « Je ne peux pas vous dire à quel point cela nous a touchés de voir la communauté se mobiliser à nos côtés aujourd'hui, après avoir traversé cette période difficile », a-t-elle déclaré.Vendredi, moins de deux semaines après l'annonce, l'organisation a enregistré des résultats encourageants, a déclaré Deb Nicholson, directrice générale de PSF. « Nous avons récolté plus de 157 000 dollars », dont 295 nouveaux membres bienfaiteurs qui s'acquittent d'une cotisation annuelle de 99 dollars. Et ce n'est qu'un début. « Nous savons que certains donateurs sollicitent un programme de dons jumelés de leur employeur et que des membres de la communauté ont lancé leur propre campagne de dons jumelés, ce qui contribuera également à faire augmenter ces chiffres. »« Cela ne comble pas tout à fait le manque de 1,5 million de dollars, mais c'est un soutien incroyable pour nous, tant financièrement que par l'immense élan de solidarité que nous ressentons de la part de la communauté. »« Nous ne nous attendions absolument pas à un tel afflux de générosité », a ajouté Crary plus tard, « et c'est vraiment formidable pour nous. »Rapidement, la décision a fait le tour du web. La conversation s'est poursuivie sur plusieurs plateformes de médias sociaux. La publication LinkedIn de la PSF concernant cette décision commençait par ce résumé : « La PSF a décidé de privilégier sa communauté et ses valeurs communes de diversité, d'équité et d'inclusion plutôt que de rechercher 1,5 million de dollars de nouveaux revenus.»« Au final, la décision a été facile à prendre », ont-ils écrit, expliquant avoir fait passer leurs valeurs (et leur communauté) avant tout.En quelques jours, plus de 2 000 personnes ont réagi positivement sur LinkedIn, avec 361 partages et 88 commentaires.Larson avait un autre message : « Je suis fier du travail accompli par notre petite équipe, même si le résultat nest pas celui que nous avions imaginé lorsque Loren et moi avons lancé ce projet il y a presque un an.« Depuis lannonce de notre décision, tout ce que nous avons vu na fait que confirmer mon intuition : la communauté Python est formidable. Jen suis ravi.»Mais le projet pourra-t-il se poursuivre conformément à lobjectif de la subvention ? Avec un budget annuel denviron 5 millions de dollars, selon un article de blog récent, la subvention de 1,5 million de dollars aurait représenté une augmentation de financement de 30 %...