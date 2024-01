1

import numpy as np import pandas as pd import polars as pl import matplotlib.pyplot as plt def plot_grouped_benchmark_results ( results: dict ) : libraries = [ f "Polars {pl.__version__}" , f "Pandas {pd.__version__}" , f "NumPy {np.__version__}" , ] operations = [ "Corr" , "Cov" ] data = { op: [ results [ f "{op} with {lib.split()[0]}" ] for lib in libraries ] for op in operations } x = range ( len ( operations ) ) x = range ( len ( operations ) ) custom_colors = [ '#0075FF' , '#73bfb8' , '#26413c' ] plt.figure ( figsize= ( 10 , 6 ) ) for i, library in enumerate ( libraries ) : plt.bar ( [ pos + i * 0.2 for pos in x ] , [ data [ operation ] [ i ] for operation in operations ] , width= 0.15 , label=library, color=custom_colors [ i ] ) plt.xlabel ( "Operation" ) plt.ylabel ( "Average Time (s)" ) plt.title ( "Benchmarking Results Grouped by Operation" ) ax = plt.gca ( ) ax.spines [ 'right' ] .set_visible ( False ) ax.spines [ 'top' ] .set_visible ( False ) plt.xticks ( [ pos + 0.2 for pos in x ] , operations ) plt.legend ( ) plt.savefig ( 'algorithmic_speedups_results.png' ) plt.show ( ) plot_grouped_benchmark_results ( benchmark_results )