Transformez les frameworks d'interface graphique tkinter, Qt, WxPython et Remi (basé sur un navigateur) en une interface plus simple grâce à PySimpleGUI. La définition des fenêtres est simplifiée par l'utilisation des types de données de base de Python compris par les débutants (listes et dictionnaires) et une simplification supplémentaire est réalisée en changeant la gestion des événements d'un modèle basé sur les callbacks à un modèle basé sur le passage de messages.Votre code n'est pas obligé d'avoir une architecture orientée objet, ce qui rend le paquetage utilisable par un public plus large. Bien que l'architecture soit simple à comprendre, elle ne vous limite pas nécessairement à des problèmes simples.Certains programmes ne sont cependant pas adaptés à PySimpleGUI. Par définition, PySimpleGUI met en œuvre un sous-ensemble des capacités des frameworks d'interface graphique sous-jacents. Il est difficile de définir exactement quels programmes sont adaptés à PySimpleGUI et lesquels ne le sont pas. Cela dépend des détails de votre programme. Dupliquer Excel dans les moindres détails est un exemple de programme qui ne convient pas à PySimpleGUI.PySimpleGUI est un paquetage Python qui permet aux programmeurs Python de tous niveaux de créer des interfaces graphiques. Vous spécifiez votre fenêtre GUI en utilisant un "layout" qui contient des widgets (ils sont appelés "Elements" dans PySimpleGUI). Votre layout est utilisé pour créer une fenêtre en utilisant l'un des 4 frameworks supportés pour afficher et interagir avec votre fenêtre. Les frameworks supportés sont tkinter, Qt, WxPython, ou Remi. Le terme "wrapper" est parfois utilisé pour ce type de paquets.Votre code PySimpleGUI est plus simple et plus court que d'écrire directement en utilisant le framework sous-jacent car PySimpleGUI implémente une grande partie du "code de base" pour vous. De plus, les interfaces sont simplifiées afin de nécessiter le moins de code possible pour obtenir le résultat souhaité. Selon le programme et le framework utilisés, un programme PySimpleGUI peut nécessiter 1/2 à 1/10ème de code pour créer une fenêtre identique en utilisant directement l'un des frameworks.Bien que l'objectif soit d'encapsuler/cacher les objets et le code spécifiques utilisés par le framework GUI que vous utilisez, si nécessaire, vous pouvez accéder directement aux widgets et fenêtres dépendants des frameworks. Si un paramètre ou une fonctionnalité n'est pas encore exposé ou accessible à l'aide des API de PySimpleGUI, vous n'êtes pas isolé du framework. Vous pouvez étendre les capacités sans modifier directement le paquetage PySimpleGUI lui-même.Python a permis à un grand nombre de personnes d'entrer dans la communauté des programmeurs. Le nombre de programmes et l'étendue des domaines qu'il touche sont époustouflants. Mais le plus souvent, ces technologies sont hors de portée de tous, à l'exception d'une poignée de personnes. La majorité des programmes Python sont basés sur la ligne de commande. Ce n'est pas un problème pour les programmeurs, car nous sommes tous habitués à interagir avec les ordinateurs par le biais d'une interface texte. Si les programmeurs n'ont pas de problème avec les interfaces en ligne de commande, c'est le cas de la plupart des "gens normaux". Cela crée une fracture numérique, un "fossé de l'interface graphique".L'ajout d'une interface graphique à un programme ouvre ce dernier à un public plus large. Il devient plus accessible. Les interfaces graphiques peuvent également faciliter l'interaction avec certains programmes, même pour ceux qui sont à l'aise avec une interface de ligne de commande. Enfin, certains problèmes nécessitent une interface graphique.Que pensez-vous de PySimpleGUI ?Trouvez-vous ce package intéressant et utile ? Pourquoi ?