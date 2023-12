Les valeurs par défaut calculées par la base de données permettent de définir des valeurs par défaut calculées par la base de données pour les champs du modèle.

Poursuivant la tendance à l'expansion de l'ORM de Django, le champ de modèle généré permet la création de colonnes générées par la base de données.

Le concept de groupe de champs a été ajouté au système de modèles pour simplifier le rendu des champs de formulaire.

Django est un framework web gratuit et open-source, basé sur Python, qui suit le modèle architectural model-template-views (MTV). Il est maintenu par la Django Software Foundation (DSF), une organisation indépendante établie aux États-Unis en tant que 501(c) à but non lucratif.L'objectif principal de Django est de faciliter la création de sites web complexes basés sur des bases de données. Le framework met l'accent sur la réutilisation et la "pluggabilité" des composants, la réduction du code, le faible couplage, le développement rapide et le principe "ne vous répétez pas".Aujourd'hui, l'équipe Django est heureuse d'annoncer la sortie de Django 5.0.Les notes de version couvrent en détail un déluge de nouvelles fonctionnalités passionnantes, mais voici quelques points forts :Vous pouvez obtenir Django 5.0 depuis la page de téléchargements ou depuis le Python Package Index. L'ID de la clé PGP utilisée pour cette version est Natalia Bidart : 2EE82A8D9470983E.Avec la sortie de Django 5.0, Django 4.2 a atteint la fin du support général. La dernière version de correction de bogues mineurs, 4.2.8, a été publiée aujourd'hui 4 décembre. Django 4.2 est une version LTS et recevra des correctifs de sécurité et de perte de données jusqu'en avril 2026. Tous les utilisateurs sont encouragés à effectuer une mise à jour avant cette date afin de continuer à recevoir des correctifs pour les problèmes de sécurité.Django 4.1 a atteint la fin de son support étendu. La dernière version de sécurité (4.1.13) a été publiée le 1er novembre. Tous les utilisateurs de Django 4.1 sont encouragés à passer à Django 4.2 ou à une version ultérieure.Voir la page des téléchargements pour un tableau des versions supportées et le calendrier des futures versions.Quel est votre avis sur le sujet ?Quelles nouvelles fonctionnalités de Django 5 trouvez-vous utiles et intéressantes ?