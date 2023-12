1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



# options @Gooey ( advanced=Boolean, # toggle whether to show advanced config or not language=language_string, # Translations configurable via json auto_start= True , # skip config screens all together target=executable_cmd, # Explicitly set the subprocess executable arguments program_name= 'name' , # Defaults to script name program_description, # Defaults to ArgParse Description default_size= ( 610 , 530 ) , # starting size of the GUI required_cols= 1 , # number of columns in the "Required" section optional_cols= 2 , # number of columns in the "Optional" section dump_build_config= False , # Dump the JSON Gooey uses to configure itself load_build_config= None , # Loads a JSON Gooey-generated configuration monospace_display= False ) # Uses a mono-spaced font in the output screen ) def main ( ) : parser = ArgumentParser ( ... ) # rest of code