Les organisateurs de la conférence africaine DjangoCon critiquent le manque de soutien de la Python Software Foundation dans une lettre ouverte

Lettre ouverte à la Python Software Foundation

05 décembre 2023Chère PSF,Nous, organisateurs de la communauté Python panafricaine, souhaitons vous faire part de certaines préoccupations et frustrations qui ont été portées à leur paroxysme par des événements récents.Nous avons organisé la toute première DjangoCon Africa en novembre, un événement phare pour notre communauté et le premier événement Python à l'échelle de l'Afrique depuis la PyCon Africa de 2019.Le Conseil d'administration de la PSF a approuvé une subvention de 9 000 USD pour la conférence (six jours, 200 personnes). L'événement a été un succès significatif, et le soutien de la PSF a été essentiel à cet égard.Comme le reconnaît l'article de la PSF intitulé "September & October Board Votes", la décision d'octroi de la subvention s'est heurtée à quelques problèmes.Tout d'abord, le groupe de travail sur les subventions n'a pas été en mesure de parvenir à un consensus sur la demande, de sorte que la décision a été transmise au conseil d'administration de la PSF. Le Conseil d'administration n'a pas non plus été en mesure de parvenir à un consensus lors de sa réunion de septembre. Finalement, la subvention a été approuvée lors de la réunion d'octobre du conseil d'administration. Cela s'est passé quelques semaines avant le début de l'événement, près de trois mois après la soumission de la demande.Nous aimerions partager une déclaration des organisateurs de DjangoCon Africa décrivant l'effet de ces retards sur l'événement et sur eux personnellement :Pendant une longue période, nous avons eu des doutes sur une partie importante du budget prévu pour la conférence - de la part de la PSF, que nous espérions être un allié et un bailleur de fonds indéfectible.Pendant cette période, nous nous sommes sentis bloqués, incapables de prendre des décisions. Nos conversations quotidiennes étaient centrées sur des calculs anxieux de type "et si...". À un moment donné, nous avons réduit notre budget de restauration à un total de 5 USD par personne et par jour, pour le petit-déjeuner, le déjeuner et les rafraîchissements - même à Zanzibar, c'est un chiffre incroyablement bas. Nous avons supprimé un poste après l'autre de notre budget.Nous n'avons pas pu prendre de décisions concernant l'aide financière, ce qui a retardé notre capacité à prendre des décisions concernant le programme (comment pouvions-nous inviter un conférencier dont nous savions qu'il aurait besoin de fonds pour voyager si nous ne pouvions pas fournir ces fonds ?) Nous avons assisté à l'augmentation du prix des billets d'avion que nous avions prévu de prendre en charge pour un grand nombre de ces personnes.Nous avons dû répondre à tous ceux qui ne comprenaient pas pourquoi nous n'avions pas encore pris de décision concernant leurs propositions d'exposés et leurs demandes de subventions, ou qui se demandaient pourquoi un événement commençant si tôt n'avait même pas encore publié de programme d'exposés. "Nous nous sentions incapables de faire de la publicité ou de promouvoir l'événement, car nous ne savions tout simplement pas ce que nous pouvions promettre aux gens.Certaines des personnes concernées avaient demandé des visas - à grands frais - bien à l'avance, sur nos conseils ; elles attendaient elles aussi une réponse de notre part.Localement, des traiteurs et d'autres entreprises attendaient des acomptes et des confirmations de contrats. Certains ont perdu patience. L'organisation locale de PyCon Tanzania en a fait les frais.L'organisation de la DjangoCon Africa a dû paraître paresseuse, incompétente, ou pire, à quelqu'un qui l'observait de l'extérieur.Le retard dans la décision de financement de la part de la PSF a également rendu plus difficile notre démarche auprès d'autres organisations pour obtenir des fonds - "Il est difficile de décrire l'embarras que nous avons parfois ressenti.Nous avons passé des nuits blanches à nous inquiéter - au sens propre comme au sens figuré. Plus d'un d'entre nous a confié à un autre qu'il souhaitait ne jamais avoir lancé le projet.Nous avons lancé une campagne de collecte de fonds sur GoFundMe pour couvrir le coût de l'aide financière. Il était réconfortant de savoir que les membres de la communauté internationale Python/Django se lèveraient pour nous soutenir, mais le plaisir et la gratitude que nous avons ressentis à ce sujet ont été recouverts d'un sentiment d'humiliation du fait qu'une fois de plus, un événement africain majeur dans le domaine des logiciels libres avait été obligé de tendre publiquement une sébile.À un moment donné, des lacunes dans notre financement ont signifié que les organisateurs devaient faire face à une responsabilité personnelle de près de 10 000 USD - des fonds réellement dépensés, ou engagés, pour rendre l'événement possible.Pour tout organisateur de conférence bénévole, les semaines précédant un événement sont pleines de travail acharné. Cette expérience est allée bien au-delà. Une grande partie de la fierté et de la joie d'organiser la DjangoCon Africa nous a été enlevée.Finalement, nous avons reçu la subvention que nous avions demandée, même si cela semblait s'accompagner d'une humiliation : cela s'est produit après qu'un Européen blanc se soit exprimé publiquement au nom de la communauté Python africaine.Lorsque nous avons pu commencer à nous occuper des voyageurs qui avaient besoin d'une aide financière, le prix de nombreux billets d'avion avait considérablement augmenté. Parmi les choix difficiles que nous avons dû faire : l'une de nos propres organisatrices - une étudiante qui a travaillé sans relâche sur de nombreux événements - n'a pas pu participer parce que nous n'avions pas les moyens de payer son voyage.Les organisateurs ont personnellement contribué à hauteur de plus de 4 000 USD pour rendre l'événement possible sous la forme qu'il a prise - des fonds versés à une cause à laquelle nous croyons, mais il n'est pas juste que les organisateurs bénévoles d'événements communautaires soient contraints de faire de tels choix.Nous sommes sincèrement reconnaissants du soutien que nous avons reçu du PSF. L'événement a été un succès et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, mais nous restons perplexes et blessés par les problèmes que nous avons rencontrés et par la manière dont notre demande de subvention a été traitée.La communauté python africaine dans son ensemble ne sait pas exactement pourquoi les événements se sont déroulés de cette manière, bien que nous soyons conscients de certaines choses que nous avons trouvées très troublantes.Nous savons que des attitudes extraordinaires sont à l'œuvre au sein de la PSF. Un membre du conseil d'administration de la PSF a un jour ouvertement exprimé l'opinion selon laquelle les cultures anglo-saxonnes semblent toujours être celles qui prennent la direction des affaires morales dans le monde, laissant les autres suivre leur exemple. D'un point de vue non occidental, c'est une idée stupéfiante à recevoir.Dans le cas du DjangoCon Africa, la première réponse publique à notre événement sur Mastodon a été une réponse négative d'un directeur de la PSF, qui a jeté le doute sur l'idée même d'un DjangoCon en Tanzanie.Il ne s'agit pas d'un épisode isolé. Nous comprenons que (malgré l'ambition de la PSF de soutenir Python en Afrique) un directeur de la PSF s'est constamment prononcé contre le financement d'événements africains, sur une période de plusieurs années.Notre demande de subvention a été traitée par le groupe de travail sur les subventions de la PSF. Nous croyons savoir qu'un membre de ce groupe a réussi à retarder sa prise de décision suffisamment longtemps pour que la demande de subvention soit transmise au conseil d'administration de la PSF.Lors de la réunion du Conseil d'administration de la PSF en septembre 2023, un membre du Conseil a stratégiquement utilisé une abstention pour s'assurer qu'une résolution visant à soutenir notre demande ne puisse pas être adoptée. (Selon les règles de la PSF, s'ils avaient voté contre la résolution, celle-ci aurait été adoptée par 4 voix contre 1. Dans ces circonstances, d'autres abstentions pour différentes raisons - y compris une personne qui devait s'abstenir en tant qu'organisateur de la DjangoCon Africa - ont fait que la résolution n'a pas pu être adoptée). Nous sommes réellement choqués par cette situation. C'est une chose qu'un membre du conseil d'administration de la PSF vote contre quelque chose auquel il ne croit pas. C'en est une autre que quelqu'un ait pu utiliser le système de vote de la PSF contre un événement africain.Nous sommes profondément troublés par le fait que de tels comportements et valeurs soient activement à l'œuvre au sein de la PSF. En tant qu'organisation, la PSF (et son Conseil d'administration, ses groupes de travail et leurs procédures) devrait être suffisamment solide pour résister aux préjugés individuels et ne pas permettre que la prise de décision et les délibérations soient déréglées par des individus, quelle que soit leur influence.Nous comprenons que l'argument contre le soutien au DjangoCon Africa était que le pays hôte, la Tanzanie, n'est pas un endroit sûr pour la communauté LGBTQIA+.La PSF représente une communauté mondiale et, depuis des années, elle applique des normes élevées en matière d'inclusion et de protection, en accordant une attention particulière aux besoins des personnes appartenant à des groupes marginalisés et à risque. Les événements organisés par la communauté Python dans le monde entier sont des espaces sûrs et efficaces, qui donnent de la force à des personnes qui ne trouvent pas toujours de garanties de sécurité ailleurs.Il est donc particulièrement choquant d'avoir observé une tentative, venant de la PSF, d'opposer le bien-être et les intérêts de deux groupes exclus différents, comme si les intérêts des membres de la communauté LGBTQIA+ et des Africains s'excluaient mutuellement.Ce raisonnement soulève de nombreuses questions.Qu'est-ce que la "sécurité" ? Quels sont les endroits dans le monde qui sont vraiment sûrs pour la communauté LGBTQIA+ ? Quelle proportion d'une ville, d'un État ou d'un pays doit être hostile aux LGBTQIA+ pour que l'ensemble soit déclaré indigne du soutien de la PSF ? Qu'est-ce que la PSF a à dire aux membres de la communauté LGBTQIA+ dans de tels endroits ? Les communautés LGBTQIA+ qui méritent l'attention de la PSF sont-elles uniquement celles qui vivent dans les pays occidentaux, ou les autres comptent-elles aussi ? Qu'est-ce que la PSF a à dire aux organisateurs de la communauté Python du monde entier qui affirment les normes d'inclusion de la communauté, même dans les pays où il faut un acte de bravoure pour le faire ?Et nous aimerions demander : quand des questions ont-elles été soulevées pour vérifier si les événements occidentaux présentent des risques potentiels pour la sécurité des participants non occidentaux, et quand a-t-on demandé à des personnes non occidentales de faire part de leur expérience ?Partout dans le monde, y compris en Occident, il existe des pays et des lieux qui ne sont vraiment pas sûrs pour les membres de certains groupes, en raison de leur religion, de leur appartenance ethnique, de leur langue, de leur sexe, de leur sexualité, de leur nationalité et d'autres caractéristiques. Certains de ces risques peuvent être évidents pour les Occidentaux, les anglophones ou les hommes, d'autres non. Les jugements simplistes fondés sur des perspectives étroites n'amélioreront pas la sécurité de quiconque au sein de notre communauté.La PSF et ses dirigeants respectent également, à juste titre, les lois qui s'appliquent à eux. Pourtant, nous avons assisté à des discussions au cours desquelles il a été proposé que des organisateurs bénévoles prennent des positions publiques dans leur propre pays qui ne sont pas seulement litigieuses ou socialement inacceptables, mais qui violeraient en fait les lois locales.Dans un exemple récent, des voix au sein du conseil d'administration de la PSF ont exigé que l'une des conditions de financement d'une PyCon particulière soit l'adoption formelle d'un "plan pour les droits de l'homme" - une mesure qui représenterait un risque juridique et personnel important pour ses organisateurs.Le droit et l'hypothèse de supériorité culturelle qu'incarnent ces idées sont absurdes et offensants.Lors d'une réunion en début d'année, la PSF s'est inquiétée du fait qu'à peine 16 % des subventions sont accordées à des communautés africaines.Dans le même temps, certaines communautés Python africaines ont l'impression que la PSF est moins susceptible d'accorder une subvention à un événement africain, ou qu'elle l'examinera plus sévèrement, ou qu'elle prendra plus de temps pour accorder une subvention.Par exemple, en 2019 et 2020, une communauté Python ougandaise a fait deux demandes de subvention qui, selon nos informations, n'ont reçu aucune réponse. En 2022, une autre demande de subvention a finalement reçu l'attention du groupe de travail lorsque - l'événement étant prévu dans quelques jours - l'un des directeurs de la PSF lié à la communauté a soulevé la question auprès du personnel de la PSF, et un vote a été lancé immédiatement.Cette situation peut être comparée à la manière dont une demande de subvention pour un événement européen a été traitée, à peu près au même moment ; la demande européenne a été faite plus tard, et traitée plus tôt.L'incohérence, le manque de transparence et le manque de clarté concernant les attentes contribuent à saper la confiance. La communauté python ougandaise a désormais l'impression que ses événements ne seront pris en considération que si un directeur de la PSF s'y intéresse personnellement.En fait, d'autres organisateurs africains ont fait état de réponses rapides et d'une bonne communication de la part de la PSF.Certaines demandes de subvention africaines manquent-elles de qualité ou de détails parce que les organisateurs n'ont pas compris ce qui était demandé ? Y a-t-il suffisamment de personnes au sein de la PSF qui comprennent bien les défis auxquels sont confrontés les événements non occidentaux ? Existe-t-il un schéma selon lequel les faiblesses d'une demande de subvention émanant de certaines régions du monde se voient accorder le bénéfice du doute, tandis que d'autres sont traitées moins favorablement ?Nous ne le savons tout simplement pas et il pourrait y avoir toute une série d'explications. Quelles que soient les raisons sous-jacentes, nous devons les comprendre et travailler ensemble pour y remédier, car les effets sont néfastes.Nous demandons à la PSF d'entreprendre et de publier un examen des demandes de subventions réelles, afin de déterminer s'il existe effectivement des différences dans la réactivité des subventions, les délais d'approbation, les taux de rejet, etc. en réponse aux demandes émanant de différentes régions.Nous souhaitons que la PSF publie des attentes claires en matière de délais de traitement des demandes de subvention, et que chaque décision finale soit accompagnée d'un rapport montrant comment le dossier a été réellement traité.Les organisateurs, et en particulier ceux qui ne bénéficient pas de réseaux de connaissances et d'attentes partagées de longue date, ont besoin de plus de conseils et d'un retour d'information sur lequel ils peuvent agir, en particulier dans le cas où une subvention est rejetée.Nous demandons que la PSF s'engage à développer - en collaboration avec les organisateurs, en particulier ceux des régions non occidentales - des documents et des conseils supplémentaires pour aider les organisateurs à présenter les meilleures demandes de financement possibles. Cela pourrait inclure une approche plus proactive pour travailler avec ces organisateurs afin de les aider à comprendre les attentes et les normes de la PSF.Nous demandons à la PSF d'instaurer une pratique consistant à fournir un retour d'information clair aux demandeurs de subventions, afin d'améliorer et de motiver les demandes ultérieures. En cas de retard ou de doute, nous souhaiterions une pratique d'engagement rapide et direct avec les organisateurs pour les aider à clarifier la situation.Nous demandons que la PSF, en tant qu'organisation, s'engage à mieux comprendre la diversité mondiale ainsi que les réalités, les besoins et les défis des événements et des organisateurs non occidentaux.Il s'agit notamment de comprendre les réalités financières. Par exemple, les organisateurs d'événements africains sont confrontés aux difficultés combinées de la diminution des perspectives de parrainage commercial, du coût des voyages intra-africains, des vastes distances géographiques, etc. Il faut que la PSF comprenne ces réalités lorsqu'elle prend des décisions concernant les aides financières accordées aux événements.Nous demandons que la PSF entreprenne une révision formelle des politiques et des règlements, qui incorpore des conseils juridiques d'experts et prenne pleinement en compte les réalités des lois et des régimes juridiques à travers le monde qui s'appliquent aux organisateurs bénévoles de la communauté Python.Nous reconnaissons que partout dans le monde, des événements Python sont proposés dans des endroits où les lois et les pratiques signifient que les droits de certaines personnes sont menacés. Nous aimerions que la PSF reconnaisse, formellement et dans ses pratiques actuelles, que cela inclut l'Occident, et que ce ne sont pas seulement les événements non-occidentaux qui devraient être soumis à un examen critique à ce sujet.Nous demandons également à la PSF d'adopter une position constructive qui exige de tous les organisateurs locaux, où qu'ils soient, qu'ils prennent en compte la protection des groupes marginalisés et qu'ils les aident activement à améliorer la sécurité, sans jamais exiger que les bénévoles soient prêts à violer la loi locale ou à se mettre en danger en faisant un travail non rémunéré pour le compte de la PSF.Au cours des dix dernières années, Python en Afrique s'est développé avec une rapidité et un succès remarquables. En 2014, il n'y avait qu'une seule PyCon africaine, en Afrique du Sud. Depuis, des PyCons et d'autres événements ont été organisés sur tout le continent, et les communautés qui les soutiennent ont gagné en taille, en confiance, en expertise et en influence.Notre travail est à l'origine de l'introduction de l'enseignement de Python dans les universités africaines et de sa diffusion dans de nombreux secteurs commerciaux et non commerciaux.Nous avons été généreusement soutenus, financièrement et moralement, par la Python Software Foundation. Des leaders comme Ewa Jodlowska et Naomi Ceder ont participé à cette croissance grâce au soutien intentionnel apporté à nos communautés.C'est une histoire de croissance, de motivation et de courage.Des expériences plus récentes nous ont blessés et mis en colère. Nous entendons des voix, qui s'élèvent ouvertement et avec confiance au sein de la PSF, qui nous dénigrent, nous et nos communautés, qui rejettent nos expériences, qui doutent de nos valeurs, et qui nous nuisent matériellement.Notre confiance dans la PSF, et celle de beaucoup d'autres personnes dans nos communautés, a été ébranlée. Notre motivation a reçu quelques coups de marteau. Le travail accompli au cours de la dernière décennie risque d'être remis en question.Nous souhaitons travailler avec la PSF sur tous les points abordés dans cette lettre, dans un esprit de collaboration constructive. Nous sommes prêts à consacrer notre énergie à l'amélioration des pratiques et de la compréhension. Nous voulons participer à la recherche d'une solution à nos problèmes.Nous demandons à la PSF de reconnaître nos préoccupations, et non seulement de les prendre au sérieux, mais aussi de s'engager à travailler avec la communauté python africaine pour y répondre, afin que nous le fassions ensemble.Cordialement,Les communautés Python du Ghana, de la Namibie, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Mozambique, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe.