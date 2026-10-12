Python est un langage de programmation de haut niveau et à usage général qui met l'accent sur la lisibilité du code, la simplicité et la facilité d'écriture grâce à l'utilisation d'une indentation importante, à une bibliothèque standard très complète (« batteries incluses ») et au ramasse-miettes. Python prend en charge plusieurs paradigmes de programmation, mais met l'accent sur la programmation orientée objet et le typage dynamique. Guido van Rossum a commencé à travailler sur Python à la fin des années 1980, dans le but de créer un successeur au langage de programmation ABC.
Récemment, la Python Software Foundation a officiellement publié Python 3.15, marquant ainsi l'une des mises à jour les plus importantes de ce langage de programmation de ces dernières années. Cette nouvelle version apporte une série d'améliorations axées sur les performances, ainsi que des fonctionnalités langagières attendues depuis longtemps. Le changement le plus marquant est sans doute l'introduction des importations paresseuses explicites, qui promettent des temps de démarrage des applications nettement plus rapides en reportant le chargement des modules jusqu'à ce que cela soit absolument nécessaire.
De plus, le compilateur JIT expérimental a bénéficié daméliorations substantielles, tandis que les pointeurs de trame sont désormais activés par défaut afin daméliorer lobservabilité au niveau du système, tant pour les développeurs que pour les outils de débogage. Parmi les ajouts les plus marquants au langage, on trouve trois nouveaux types intégrés : frozendict pour les dictionnaires immuables, sentinel pour la création de valeurs de remplacement uniques, et la prise en charge du déballage au sein des compréhensions.
Cette version fait également de lUTF-8 lencodage par défaut sur toutes les plateformes, éliminant ainsi une source courante de problèmes de compatibilité interplateformes. Pour les professionnels travaillant dans le domaine du calcul parallèle, Python 3.15 offre une ABI stable pour les versions à threads libres ; les binaires macOS intègrent désormais par défaut la prise en charge des threads libres, ce qui constitue une avancée décisive pour lutilisation des processeurs multicurs. La bibliothèque standard a également été mise à jour avec un module dédié au profilage intégrant Tachyon, un profileur à échantillonnage statistique à haute fréquence, ainsi que des messages derreur améliorés dans lensemble de linterpréteur.
Python 3.15 marque une évolution aboutie du langage, alliant compatibilité ascendante et modernisation significative. Si certaines modifications, comme lABI stable pour les versions à threads libres, sadressent à des cas dutilisation avancés, les développeurs au quotidien apprécieront les améliorations apportées au confort dutilisation, telles que les fichiers de configuration au démarrage des paquets et les fonctionnalités améliorées dargparse, qui proposent désormais des suggestions par défaut. Alors que les entreprises continuent dadopter Python pour toutes sortes de projets, du développement web à lIA, ces gains de performances et ces améliorations de lexpérience développeur placent le langage en bonne position pour relever les défis à venir.
En mars 2024, Python semblait accroître son avance sur les autres langages de programmation, selon le baromètre TIOBE. L'indice TIOBE des langages de programmation plaçait Python en tête depuis octobre 2021, mais selon la version de mars de ce classement, l'écart entre Python et les autres langages de programmation s'était creusé. « Pour la première fois depuis plus de 20 ans, nous avons un nouveau chef de file : le langage de programmation Python », avait déclaré Paul Jansen, PDG de TIOBE Software. Python était alors un langage de programmation interprété de haut niveau, doté d'une syntaxe simple qui le rendait facilement lisible et extrêmement convivial pour les utilisateurs et les débutants.
Source : Annonce de Python 3.15
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