Directrice du MI6 : « nous devons maîtriser aussi bien Python que les techniques d'espionnage traditionnelles afin de contrer les cybermenaces et les risques liés à l'IA provenant de Russie et de Chine »

Le 15 décembre 2025, la nouvelle directrice du MI6 a prononcé son premier discours public depuis sa nomination. Elle a exposé sa vision de lavenir du renseignement britannique et averti que « le Royaume-Uni opère dans un espace entre paix et guerre ». Selon elle, nous vivons une période où « les conflits ne sont plus seulement militaires, mais aussi numériques et informationnels ». Cette guerre se mène désormais grâce aux nouvelles technologies.
Blaise Metreweli insiste sur le fait que les agents doivent désormais maîtriser la technologie aussi bien que les compétences humaines traditionnelles. Dans un discours qui a fait grand bruit dans le milieu du renseignement, Blaise Metreweli a déclaré que « le MI6 doit maîtriser aussi bien Python que le russe », signalant ainsi un changement très profond dans la manière dont les espions opèrent à une époque dominée par les menaces cybernétiques et l'IA.
Blaise Metreweli, première femme à diriger le MI6, est une ancienne issue de la division technologique de l'agence. S'appuyant sur son expérience, elle a déclaré que les techniques d'espionnage traditionnelles doivent désormais s'intégrer de manière transparente aux compétences techniques.
« Les progrès réalisés dans les domaines de l'IA, de la biotechnologie et de l'informatique quantique ne révolutionnent pas seulement les économies, mais redéfinissent également la réalité des conflits, car ils convergent pour créer des outils dignes de la science-fiction. Nous évoluons désormais dans un espace entre la paix et la guerre, a déclaré Blaise Metreweli lors de son discours. La nouvelle directrice du MI6 a également souligné un double risque :
La course à la suprématie technologique entre les États et le fait que les algorithmes deviennent aussi puissants que les États, avec des outils hyperpersonnalisés servant de « nouveau vecteur de conflit et de contrôle ». Le discours de Blaise Metreweli intervient à un moment où les superpuissances mondiales mènent de plus en plus souvent des conflits non seulement avec des balles et des frontières, mais également avec des codes et des algorithmes.
La maîtrise technique : un enjeu dans la guerre hybride moderne
Blaise Metreweli a présenté cette initiative comme essentielle pour contrer les menaces hybrides. L'agression continue de la Russie en Ukraine, par exemple, implique non seulement des actions militaires, mais aussi des cyberopérations sophistiquées et une propagande amplifiée par l'IA. L'Europe est également confrontée à des défis persistants avec ces infrastructures sous-marines de télécommunication. Ces rapports pointent du doigt la menace russe.
Blaise Metreweli s'est principalement concentrée sur les menaces provenant de Russie. Elle a noté : « ce pays nous teste dans la zone grise avec des tactiques qui se situent juste en dessous du seuil de la guerre ». Elle a décrit l'exportation du chaos comme une caractéristique délibérée de la stratégie russe, rendue possible par des cyberattaques contre des infrastructures critiques, des drones près de sites sensibles et des opérations de propagande.
En donnant la priorité à Python, le MI6 vise à doter son personnel des moyens nécessaires pour analyser de vastes ensembles de données, développer des outils de surveillance personnalisés et même simuler des scénarios à l'aide de l'apprentissage automatique, des compétences qui pourraient s'avérer décisives pour prévenir les attaques. Python est un langage de programmation très polyvalent. Il est largement utilisé grâce à sa prise en main facile.
« Pour lutter contre la désinformation, il faut mobiliser l'ensemble de la société, notamment en apprenant aux enfants à évaluer les sources et à reconnaître les algorithmes manipulateurs qui déclenchent des réactions intenses, comme la peur », a déclaré Blaise Metreweli lors de son discours. Elle a également mentionné la Chine. Toutefois, malgré le rôle croissant de la technologie, la nouvelle directrice du MI6 a insisté sur la primauté de l'humain.
Elle a noté que « l'information nécessite du jugement, la complexité exige de la clarté, et seuls les êtres humains peuvent décider de la voie à suivre ». «L'IA augmentera, mais ne remplacera pas, nos compétences humaines ». Cela exige ce qu'elle a appelé « une maîtrise de la technologie », « les agents du MI6 devant être aussi à l'aise avec les lignes de code qu'avec les sources humaines, aussi fluides en Python qu'en plusieurs autres langages ».
Le discours a suscité un écho dans les cercles de la cybersécurité
Cette annonce a suscité de nombreux débats dans les secteurs de la technologie et de la sécurité, mettant en évidence la manière dont les agences de renseignement s'adaptent à un monde où des adversaires tels que la Russie et la Chine exploitent les technologies de pointe. La vision de Blaise Metreweli va au-delà de la maîtrise du codage et englobe l'informatique quantique et l'IA, exhortant les agents à utiliser ces outils avec « beaucoup de sagesse ».
Son expérience en tant qu'ancienne cheffe de la branche innovation du MI6, souvent comparée à la branche fictive Q de la saga James Bond, souligne son autorité en la matière. Désormais, le recrutement ciblera aussi bien les linguistes, les scientifiques des données, les ingénieurs que les technologues.
Pour mettre en uvre cette vision, le MI6 est susceptible de revoir ses programmes de formation, en intégrant des stages intensifs de codage aux tests d'endurance physique et aux évaluations psychologiques. Ainsi, à l'avenir, les nouvelles recrues, traditionnellement issues des domaines de la linguistique ou des relations internationales, devront peut-être démontrer leurs aptitudes en matière d'écriture de script, de conception d'algorithmes et de codage.
Cela reflète les initiatives d'autres agences, comme la recherche de scientifiques des données par la CIA et l'importance accordée depuis longtemps par la NSA à la cryptanalyse, mais l'intérêt explicite du MI6 pour Python établit une nouvelle référence. TIOBE et PYPL le considèrent comme le langage le plus populaire.
Selon les spécialistes du secteur, l'attrait de Python réside dans son accessibilité et sa puissance. Il est à la base de nombreux outils de cybersécurité et applications de science des données, ce qui le rend idéal pour le travail de renseignement. Comme l'a fait remarquer un analyste sur X (ew-Twitter), cette évolution s'inscrit dans une tendance plus large où les géants de la technologie exercent une grande influence rivalisant avec celle des États-nations.
Les cybermenaces et le rôle de la programmation dans la défense
Le contexte plus large de la directive de Blaise Metreweli implique une escalade des tensions géopolitiques. La maîtrise de Python pourrait permettre aux agents du MI6 de disséquer les logiciels...
