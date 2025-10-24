Le framework web libre et open source basé sur Python Django 6.0 beta 1 est désormais disponible, représentant la deuxième étape du cycle de publication de la version 6.0

Django est un framework web gratuit et open source basé sur Python qui s'exécute sur un serveur web. L'objectif principal de Django est de faciliter la création de sites web complexes basés sur des bases de données. Le framework met l'accent sur la réutilisabilité et la « connectivité » des composants, la réduction du code, le faible couplage, le développement rapide et le principe « ne te répète pas ». Python est utilisé partout, même pour les paramètres, les fichiers et les modèles de données. Django fournit également une interface administrative optionnelle de création, lecture, mise à jour et suppression qui est générée dynamiquement par introspection et configurée via des modèles d'administration.Django 6.0 beta 1 est désormais disponible. Il représente la deuxième étape du cycle de publication de la version 6.0 et permet de tester les changements apportés à Django 6.0. Django 6.0 rassemble une mosaïque d'outils modernes et de conceptions bien pensées, que vous pouvez découvrir dans les notes de publication de la version 6.0 en cours de développement. Seuls les bugs dans les nouvelles fonctionnalités et les régressions par rapport aux versions précédentes de Django seront corrigés d'ici la version finale 6.0. Les traductions seront mises à jour après le « string freeze », qui a lieu lorsque la version candidate est publiée.Le calendrier de publication actuel prévoit une version candidate dans environ un mois, la version finale étant prévue environ deux semaines plus tard, le 3 décembre. Des tests précoces et fréquents de la part de la communauté permettront de réduire au minimum le nombre de bogues dans la version. Les mises à jour du calendrier de publication sont disponibles sur le forum Django. Comme pour tous les paquets alpha et bêta, cette version n'est pas destinée à une utilisation en production.Voici les nouveautés de Django 6.0 :La prise en charge intégrée de la norme CSP (Content Security Policy) est désormais disponible, ce qui facilite la protection des applications web contre les attaques par injection de contenu telles que le cross-site scripting (XSS). La CSP permet de déclarer des sources de contenu fiables en donnant aux navigateurs des règles strictes sur les scripts, styles, images ou autres ressources qui peuvent être chargés.Les politiques CSP peuvent désormais être appliquées ou surveillées directement à l'aide d'outils intégrés : les en-têtes sont ajoutés via, les nonces sont pris en charge par le processeur de contexte, et les politiques sont configurées à l'aide des paramètresetCes paramètres acceptent les dictionnaires Python et prennent en charge les constantes fournies par Django pour plus de clarté et de sécurité. Par exemple :L'en-têterésultant serait défini comme suit :Le langage de modèle Django prend désormais en charge les modèles partiels, ce qui facilite l'encapsulation et la réutilisation de petits fragments nommés dans un fichier de modèle. Les nouvelles balisesetdéfinissent respectivement un modèle partiel et le rendent.Les fragments peuvent également être référencés à l'aide de la syntaxeavecet d'autres outils de chargement de modèles, ce qui permet d'obtenir des modèles plus modulaires et plus faciles à maintenir sans avoir à diviser les composants en fichiers séparés.Django inclut désormais un framework Tasks intégré pour exécuter du code en dehors du cycle requête-réponse HTTP. Cela permet de décharger certaines tâches, telles que l'envoi d'e-mails ou le traitement de données, vers des workers en arrière-plan.Les tâches sont définies à l'aide du décorateurUne fois définies, les tâches peuvent être mises en file d'attente via un backend configuré :Les backends sont configurés via le paramètre. Les deux backends intégrés inclus dans cette version sont principalement destinés au développement et aux tests.Django gère la création et la mise en file dattente des tâches, mais ne fournit pas de mécanisme de travail pour exécuter les tâches. Lexécution doit être gérée par une infrastructure externe, telle quun processus ou un service distinct.La gestion des e-mails dans Django utilise désormais l'API moderne de Python pour les e-mails, introduite dans Python 3.6. Cette API, centrée autour de la classe, offre une interface plus claire et compatible avec Unicode pour la composition et l'envoi d'e-mails. Elle remplace l'ancienne API héritée () de Python, qui reposait sur des classes MIME de niveau inférieur (provenant de) et nécessitait une gestion plus manuelle de la structure et de l'encodage des messages.Il est à noter que le type de retour de la méthodeest désormais une instance dede Python. Celle-ci prend en charge la même API que les types de retouretprécédents, mais n'est pas une instance de ces classes désormais obsolètes.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette version ?