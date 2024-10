le double visage des responsables informatiques

Malgré ces défis, Python Nouvelle-Zélande continue de promouvoir une communauté inclusive accueillant des personnes de tous horizons, quel que soit leur âge, leur taille, leur race, leur sexe, leur identité ou leur religion. L'organisation encourage les discussions et l'apprentissage autour de Python dans un cadre respectueux. Considéré comme le langage de programmation le plus accessible et polyvalent, Python est activement soutenu par Python NZ. Ses membres, qui consacrent bénévolement leur temps et expertise, œuvrent pour éduquer et promouvoir son utilisation auprès d'experts et de novices.Cordero a plaidé coupable devant le tribunal de district d'Invercargill pour des actes de vol commis entre février 2019 et octobre 2023. À 51 ans, il a aggravé les dettes de Python NZ et mis en danger l'organisation, ainsi que sa conférence annuelle, la Kiwi PyCon, dont il était le directeur. De plus, il a demandé un prêt gouvernemental dans le cadre du Small Business Cashflow Scheme (SBCS) pour faire face à la pandémie, sans en informer l'association.Tom Eastman, président de Python NZ, a exprimé son choc face à cette trahison et a souligné le soutien reçu du mouvement open source pour surmonter cette crise. Eastman a précisé que Python est l'un des langages de programmation les plus utilisés dans le monde, tant par des entreprises comme Google que par des utilisateurs individuels. Fondée en 2009, Python NZ est une organisation bénévole visant à créer une communauté inclusive autour de ce langage, principalement par le biais de la conférence Kiwi PyCon et d'événements locaux.La fraude, qui a évolué lentement vers un système complexe, a été mise au jour lors de l'examen des relevés bancaires. Python NZ a constaté 1 674 transactions non liées à ses activités, totalisant environ 70 000 dollars détournés, dont plus de 10 000 dollars chez Starbucks, ainsi que des frais pour des activités diverses, allant de la restauration rapide à des sorties au zoo.Cordero a réussi à masquer ses actes pendant des années, mais a été pris en flagrant délit après avoir échoué à maintenir ses mensonges. Après la Kiwi PyCon XII, l'association a découvert sa lourde endettement, entraînant une perte de confiance envers lui. Eastman a noté qu'il avait prévu de le remplacer, et c'est à ce moment qu'un écart financier significatif a été révélé, notamment une demande de prêt Covid-19 soumise par Cordero sans le consentement de l'association. Ce dernier a tenté de justifier un écart de 8 000 dollars en expliquant qu'il s'agissait de remboursements automatiques pour un prêt gouvernemental, ce qu'il n'a pas pu prouver.Le cas de Cordero n'est pas isolé dans le secteur informatique. Un ancien responsable informatique, Chen Weizhou, a également été reconnu coupable de détournements. Chen a subtilisé 17 ordinateurs portables de son entreprise, les revendant pour financer des cadeaux à des influenceuses en ligne. Il a trompé plusieurs sociétés en prétendant que des achats étaient autorisés, utilisant des méthodes frauduleuses pour dissimuler ses actes.Ces incidents soulignent des préoccupations sur la confiance accordée aux responsables informatiques et sur les failles structurelles dans les systèmes de gouvernance. D'un côté, il est choquant qu'un trésorier, généralement associé à la transparence et à l'intégrité, ait pu manipuler les comptes sans être détecté. Les 1 674 transactions non autorisées révèlent un manque de contrôle interne efficace.Ces situations interrogent également la culture éthique au sein de l'industrie technologique, où le pouvoir et l'accès aux ressources peuvent conduire à des abus. Les exemples de Cordero et Chen mettent en lumière la nécessité d'un cadre éthique robuste et d'un renforcement des systèmes de contrôle pour prévenir de tels incidents.Source : Carlos Bavastrello Cordero, in court at Invercargill District CourtQuel est votre avis sur le sujet ?Comment le secteur technologique peut-il promouvoir une éthique forte face à la pression des résultats financiers ?