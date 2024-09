Envoyé par Jack McCullogh, Partenaire principal PM - Microsoft Business and Industry Copilots Envoyé par

L'utilisation de Python dans Excel a considérablement rationalisé mon flux de travail... Elle a rendu la manipulation et la visualisation de données complexes simples et efficaces. La fonction ne nécessite aucune configuration, ce qui me fait gagner un temps considérable. L'intégration a rendu plus accessible la manipulation de données avancées.