scalene your_prog.py # full profile (outputs to web interface) python3 -m scalene your_prog.py # equivalent alternative scalene --cli your_prog.py # use the command-line only (no web interface) scalene --cpu your_prog.py # only profile CPU scalene --cpu --gpu your_prog.py # only profile CPU and GPU scalene --cpu --gpu --memory your_prog.py # profile everything (same as no options) scalene --reduced-profile your_prog.py # only profile lines with significant usage scalene --profile-interval 5.0 your_prog.py # output a new profile every five seconds scalene ( Scalene options ) --- your_prog.py ( ... ) # use --- to tell Scalene to ignore options after that point scalene --help # lists all options