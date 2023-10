Python 2

Python en tête des langages des programmations les plus populaires de 2023 sur plusieurs baromètres

Python conserve sa première place avec un score de 14,16 %. Arrivé pour la première fois à la tête du TIOBE Index dans l'édition de novembre 2020, Python est un langage polyvalent, facile à apprendre et à utiliser, qui bénéficie d’une large communauté et d’une multitude de bibliothèques pour divers domaines, tels que l’intelligence artificielle, le web, la science des données ou l’automatisation

C reste en deuxième position, avec un score de 11,27%. C est un langage ancien, créé dans les années 1970, mais qui reste très utilisé pour la programmation bas niveau, le développement de systèmes d’exploitation, de pilotes ou d’applications embarquées. C est également le langage le plus proche du langage assembleur, qui est le langage natif des processeurs.

C++ gagne une place et passe en troisième position, avec un score de 10,65%. C++ est un langage dérivé du C, qui ajoute des fonctionnalités orientées objet, génériques et fonctionnelles. C++ est un langage puissant et performant, qui est utilisé pour le développement d’applications complexes, telles que les jeux vidéo, les logiciels graphiques ou les moteurs de recherche.

Java perd une place et passe en quatrième position, avec un score de 9,49%. Java est un langage orienté objet, qui repose sur une machine virtuelle pour assurer la portabilité du code sur différentes plateformes. Java est un langage très répandu dans le développement web, mobile ou d’entreprise, grâce à son écosystème riche et mature.

C# reste en cinquième position, avec un score de 7,31%. C# est un langage orienté objet, qui fait partie du framework .NET développé par Microsoft. C# est un langage moderne et élégant, qui offre des fonctionnalités avancées comme la programmation asynchrone, la programmation parallèle ou la programmation fonctionnelle. C# est utilisé pour le développement web, mobile ou de jeux vidéo.

Le sondage révèle l’état actuel du langage Python et de l’écosystème qui l’entoure, en abordant des sujets tels que l’utilisation générale de Python, les domaines d’application, les versions, les frameworks, les outils de développement, les défis et les perspectives d’amélioration. Le sondage vise à fournir des informations utiles et intéressantes à la communauté Python, ainsi qu’à identifier les tendances et les changements dans le domaine du développement.85% des répondants utilisent Python comme leur langage principal, ce qui montre la popularité et la polyvalence de Python. Les raisons les plus fréquentes pour utiliser Python sont sa simplicité, sa syntaxe claire, sa large gamme de bibliothèques et sa portabilité.JavaScript est le langage le plus populaire utilisé en combinaison avec Python, suivi de HTML/CSS, Bash/Shell et SQL. Ces langages sont souvent utilisés pour le développement web, la manipulation de données ou l’automatisation des tâches.L’analyse de données est le domaine d’application le plus courant de Python, suivi du développement web, de l’apprentissage automatique et de la DevOps. Ces domaines reflètent les forces de Python dans le traitement des données, la création d’applications web dynamiques et la facilitation des processus de développementPython 3.8 est la version la plus utilisée de Python, avec une part de 44%, tandis que Python 2 continue à perdre du terrain, avec seulement 7%. Cela montre que la majorité des développeurs Python ont adopté les nouvelles fonctionnalités et améliorations de Python 3.Flask et Django sont les frameworks web les plus populaires, tandis que NumPy, Pandas et Matplotlib dominent le domaine des données. Ces frameworks offrent des solutions rapides et efficaces pour créer des applications web ou analyser des données.PyCharm est l’outil de développement le plus utilisé par les développeurs Python, avec une part de 35%, suivi de VS Code avec 25%. Ces outils offrent des fonctionnalités avancées telles que l’autocomplétion, le débogage, le refactoring ou l’intégration avec d’autres outils.Les principaux défis auxquels sont confrontés les développeurs Python sont la gestion des dépendances, la documentation insuffisante ou obsolète, et la performance ou l’optimisation du code. Ces défis peuvent entraver la productivité ou la qualité du code des développeurs Python.Les principales attentes des développeurs Python pour l’avenir du langage sont une meilleure prise en charge du typage statique, une meilleure performance ou un meilleur support du multithreading, et une meilleure intégration avec d’autres langages.Pourquoi certains développeurs s’accrochent-ils à Python 2, malgré les risques de sécurité et de compatibilité que cela implique ? Les raisons invoquées sont diverses, mais elles se résument souvent à un manque de temps, de ressources ou de motivation pour migrer vers Python 3. Certains développeurs travaillent sur des projets hérités qui dépendent de bibliothèques ou de frameworks qui n’ont pas été mis à jour pour Python 3. D’autres développeurs ont des contraintes de performance ou de stabilité qui les empêchent de changer de version. Enfin, certains développeurs ont simplement l’habitude d’utiliser Python 2 et ne voient pas l’intérêt de changer leurs pratiques.Quels sont les domaines d’application où Python 2 est encore utilisé ? Selon le rapport de l’enquête, 29% des répondants utilisent encore Python 2 pour l’analyse de données, 24% pour les graphiques informatiques et 23% pour le devops. Ces domaines sont souvent liés à des secteurs d’activité où la migration vers Python 3 peut être coûteuse ou complexe, comme la recherche scientifique, l’ingénierie ou l’administration système.Quelles sont les perspectives d’avenir pour Python 2 ? Il est peu probable que Python 2 disparaisse complètement dans un avenir proche, tant qu’il y aura des développeurs qui y sont attachés ou qui y sont contraints. Cependant, il est clair que Python 2 perd du terrain face à Python 3, qui est la version dominante du langage depuis plusieurs années. Le rapport de l’enquête montre que 93% des répondants utilisent Python 3 en 2022, contre 75% en 2017. De plus, la majorité des répondants utilisent les versions récentes de Python 3, comme Python 3.10 (45%) ou Python 3.11 (40%). Ces versions offrent des fonctionnalités et des améliorations qui rendent Python plus puissant, plus expressif et plus facile à utiliser.En conclusion, Python 2 est encore utilisé par une minorité de développeurs Python en 2022, mais il est en perte de vitesse face à Python 3, qui est la version standard et recommandée du langage. Les développeurs qui utilisent encore Python 2 devraient envisager de migrer vers Python 3 dès que possible, afin de bénéficier des avantages qu’il offre et d’éviter les problèmes potentiels qu’il pose.Selon le classement général “Spectrum”, qui est pondéré pour refléter les intérêts du membre typique de l’IEEE, Python reste le langage numéro 1 , et augmente même son avance. « La domination accrue de Python semble se faire principalement au détriment des langages plus petits et plus spécialisés. Il est devenu le langage à tout faire - et le maître de certains, comme l’IA, où des bibliothèques puissantes et étendues le rendent omniprésent », écrit Stephen Cass.Python a aussi de la place dans le développement embarqué : « Et même si la loi de Moore tend à disparaître pour l'informatique haut de gamme, les microcontrôleurs bas de gamme bénéficient toujours de gains de performances, ce qui signifie qu'il y a désormais suffisamment de puissance de calcul disponible sur un processeur à 0,70 $ US pour faire de Python un concurrent dans le développement embarqué, malgré les frais généraux d'un interprète ».Python se distingue également par sa facilité d’apprentissage et sa polyvalence. De nombreux enfants et adolescents programment leur premier jeu ou font clignoter leur première LED en utilisant Python. Ils peuvent ensuite passer sans problème à des domaines plus avancés, et même trouver un emploi, avec le même langage.Le TIOBE Index est un indicateur de la popularité des langages de programmation qui utilise les moteurs de recherche les plus populaires pour déterminer quels langages sont les plus utilisés parmi les programmeurs professionnels, les cours de programmation et les fournisseurs tiers.Voici le top 5 des langages les plus populaires en septembre 2023, selon le TIOBE Index :Source : rapport Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à choisir Python comme votre langage principal ou secondaire ?Quels sont les domaines d’application de Python qui vous intéressent le plus ou que vous souhaitez apprendre ?Quels sont les frameworks ou les bibliothèques que vous utilisez le plus souvent ou que vous recommandez aux autres développeurs Python ?Quels sont les outils de développement que vous préférez ou que vous trouvez les plus utiles pour coder en Python ?Quels sont les défis ou les difficultés que vous rencontrez le plus souvent lorsque vous développez en Python ?Si vous êtes encore sur Python 2, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous anticipez pour migrer vers Python 3 ?Quelle est votre opinion sur la fin du support de Python 2 et sur la stratégie de développement de Python 3 ?