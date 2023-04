Présentation d'Astral

Quelle est la prochaine étape ?

J'ai construit Ruff pour tester une théorie : que l'outillage Python pouvait être beaucoup, beaucoup plus rapide. Cette théorie a été validée dans le prototype initial. Mais même ainsi, je n'étais pas sûr que quelqu'un se soucierait d'un linter plus rapide.Les derniers mois ont prouvé que la communauté Python s'en préoccupe - beaucoup ! Depuis le mois d'août, Ruff a dépassé le million de téléchargements mensuels et les 12 000 étoiles. Il a été adopté par certains des projets Python les plus populaires et les plus établis sur Terre, comme Airflow, FastAPI, Pandas et SciPy - et par des entreprises comme Amazon, Hugging Face, LangChain, Microsoft, Mozilla, Netflix, et bien d'autres encore.La croissance de Ruff a dépassé les attentes les plus ambitieuses.Au-delà des chiffres, je suis toujours étonné par la positivité autour de Ruff. Il transparaît dans chaque interaction, chaque conversation. Je me sens extrêmement chanceux de m'être retrouvé à travailler sur quelque chose qui résonne si fortement auprès de ses utilisateurs, alors merci à tous ceux qui ont contribué à faire de Ruff ce qu'il est aujourd'hui - contributeurs et utilisateurs.En tant qu'ingénieur moi-même, je comprends que l'adoption d'un nouvel outil est une décision importante avec un impact important et à long terme. Le fait que des personnes intelligentes et sérieuses aient été disposées à adopter un projet pré-0.1 si tôt dans son développement a donné à Ruff l'oxygène dont il avait besoin pour grandir et prospérer. De nombreux projets et entreprises établis comptent désormais sur Ruff pour écrire du code tous les jours. Je considère cela à la fois comme ma plus grande source de motivation et ma responsabilité la plus importante. Merci pour ta confiance. Je ne laisserai pas tomber.Pour moi, la réponse de la communauté à Ruff est en soi la preuve d'une opportunité : rendre l'écosystème Python plus productif en créant d'excellents outils. On me demande, presque quotidiennement, d'étendre Ruff à un autre espace de problèmes, à une autre partie de la chaîne d'outils Python…Astral existe pour saisir cette opportunité.La mission d'Astral est de rendre l'écosystème Python plus productif en créant des outils de développement performants. En bref, nous allons pousser les idées derrière Ruff à leur extrême en (1) développant Ruff lui-même et (2) en construisant plus de choses comme Ruff.Lorsque les utilisateurs essaient Ruff pour la première fois, ils décrivent souvent un sentiment d'incrédulité. Astral est une tentative d'apporter ce même sentiment à une plus grande partie de la chaîne d'outils.Certaines des choses que nous construisons ressembleront à des extensions naturelles de Ruff (par exemple, un formatteur automatique) ; d'autres divergeront du thème de l'analyse statique. Mais notre North Star est assez simple : rendre l'écosystème Python plus productif en créant des outils que les gens aiment utiliser ; des outils rapides, robustes, intuitifs et intégrés.Pour poursuivre nos objectifs, nous avons levé 4 millions de dollars en financement de démarrage dirigé par Accel, avec la participation de Caffeinated Capital, Guillermo Rauch (Vercel), Solomon Hykes (Docker), David Cramer (Sentry), Wes McKinney (Voltron Data), Nick Schrock (Elementl), et bien d'autres. Ce sont des investisseurs et des fondateurs que j'admire de loin depuis longtemps. Je suis reconnaissant pour leur soutien.Je pense que ma décision de me concentrer sur Ruff à plein temps, dès le début, a été essentielle à son succès : répondre aux problèmes en temps réel, expédier les correctifs le jour même, maintenir une vitesse de développement élevée - tenir cette promesse nécessitait un temps plein se concentrer. Je crois que le maintien de ces normes élevées, tout en élargissant la portée, nécessite une équipe à temps plein.Lever des fonds nous donne la capacité de construire cette équipe (nous sommes maintenant trois), de nous investir pleinement dans le travail, de soutenir nos contributeurs communautaires et de construire pour le long terme.En vérité, plus de la même chose. Bien que je sois impatient de révéler Astral au monde, cette entreprise (et cette levée de fonds) nous permet de continuer sur la voie que nous avons déjà empruntée. Ruff reste Ruff, et notre travail restera open-source et sous licence permissive. À l'avenir, nous construirons et vendrons des services au-dessus de nos outils - mais les outils eux-mêmes resteront libres et gratuits.Notre objectif est de fournir des services payants qui sont meilleurs et plus faciles à utiliser que les autres en intégrant directement nos offres open-source. Notre objectif est que ces services aient autant d'impact que Ruff lui-même, mais vous pouvez choisir de ne pas les utiliser. Quoi qu'il en soit, Ruff restera gratuit et open-source, comme il l'est aujourd'hui.Depuis le début, Ruff a pour objectif de faire progresser les standards existants et de s'intégrer à la communauté Python au sens large (par exemple, vous pouvez utiliser Ruff avec isort, ou l'utiliser en remplacement d'isort ; de même, vous pourrez utiliser Ruff avec Black, ou utiliser l'autoformatage intégré de Ruff). Cela ne changera pas non plus. En fait, nous considérons qu'il s'agit d'un élément essentiel de notre succès.De la même manière, nous continuerons à construire de manière ouverte avec notre communauté. Ruff est ma première expérience en tant que mainteneur open source à grande échelle, et c'est un objectif intentionnel de ma part de créer un projet et un environnement accueillant pour les nouveaux contributeurs comme pour les anciens. Bien que je sois encore en train d'apprendre, nous avons eu quelques premiers succès ici, et cela restera une priorité ; à la fois pour le projet et pour moi personnellement. Comme toujours, vous pouvez trouver l'équipe principale sur Discord et sur GitHub. Nous serons également présents à PyCon (pour la première fois, pour moi).