import math import random from datetime import datetime random.seed ( datetime.now ( ) .timestamp ( ) ) WORLD_WIDTH = 2560 WORLD_HEIGHT = 1440 class Agent ( ) : def __init__ ( self, x= None , y= None ) : super ( ) . __init__ ( ) # default values self.vmax = 2.0 # initial position self.x = x if x else random.randint ( 0 , WORLD_WIDTH ) self.y = y if y else random.randint ( 0 , WORLD_HEIGHT ) # initial velocity self.dx = 0 self.dy = 0 # inital values self.is_alive = True self.target = None self.age = 0 self.energy = 0 def update ( self, food= ( ) ) : self.age = self.age + 1 # we can't move if self.vmax == 0 : return # target is dead, don't chase it further if self.target and not self.target.is_alive: self.target = None # eat the target if close enough if self.target: squared_dist = ( self.x - self.target.x ) ** 2 + ( self.y - self.target.y ) ** 2 if squared_dist < 400 : self.target.is_alive = False self.energy = self.energy + 1 # agent doesn't have a target, find a new one if not self.target: min_dist = 9999999 min_agent = None for a in food: if a is not self and a.is_alive: sq_dist = ( self.x - a.x ) ** 2 + ( self.y - a.y ) ** 2 if sq_dist < min_dist: min_dist = sq_dist min_agent = a if min_dist < 100000 : self.target = min_agent # initalize 'forces' to zero fx = 0 fy = 0 # move in the direction of the target, if any if self.target: fx += 0.1 * ( self.target.x - self.x ) fy += 0.1 * ( self.target.y - self.y ) # update our direction based on the 'force' self.dx = self.dx + 0.05 * fx self.dy = self.dy + 0.05 * fy # slow down agent if it moves faster than it max velocity velocity = math.sqrt ( self.dx ** 2 + self.dy ** 2 ) if velocity > self.vmax: self.dx = ( self.dx / velocity ) * ( self.vmax ) self.dy = ( self.dy / velocity ) * ( self.vmax ) # update position based on delta x/y self.x = self.x + self.dx self.y = self.y + self.dy # ensure it stays within the world boundaries self.x = max ( self.x, 0 ) self.x = min ( self.x, WORLD_WIDTH ) self.y = max ( self.y, 0 ) self.y = min ( self.y, WORLD_HEIGHT ) class Predator ( Agent ) : def __init__ ( self, x= None , y= None ) : super ( ) . __init__ ( ) self.vmax = 2.5 class Prey ( Agent ) : def __init__ ( self, x= None , y= None ) : super ( ) . __init__ ( ) self.vmax = 2.0 class Plant ( Agent ) : def __init__ ( self, x= None , y= None ) : super ( ) . __init__ ( ) self.vmax = 0 def main ( ) : # open the ouput file f = open ( 'output.csv' , 'w' ) print ( 0 , ',' , 'Title' , ',' , 'Predator Prey Relationship / Example 02 / Pthon' , file=f ) # create initial agents preys = [ Prey ( ) for i in range ( 10 ) ] predators = [ Predator ( ) for i in range ( 10 ) ] plants = [ Plant ( ) for i in range ( 100 ) ] timestep = 0 while timestep < 10000 : # update all agents #[f.update() for f in plants] # no need to update the plants; they do not move [ a.update ( food=plants ) for a in preys ] [ a.update ( food=preys ) for a in predators ] # handle eaten and create new plant plants = [ p for p in plants if p.is_alive is True ] plants = plants + [ Plant ( ) for i in range ( 2 ) ] # handle eaten and create new preys preys = [ p for p in preys if p.is_alive is True ] for p in preys [ : ] : if p.energy > 5 : p.energy = 0 preys.append ( Prey ( x = p.x + random.randint ( - 20 , 20 ) , y = p.y + random.randint ( - 20 , 20 ) ) ) # handle old and create new predators predators = [ p for p in predators if p.age < 2000 ] for p in predators [ : ] : if p.energy > 10 : p.energy = 0 predators.append ( Predator ( x = p.x + random.randint ( - 20 , 20 ) , y = p.y + random.randint ( - 20 , 20 ) ) ) # write data to output file #[print(timestep, ',', 'Position', ',', 'Predator', ',', a.x, ',', a.y, file=f) for a in predators] #[print(timestep, ',', 'Position', ',', 'Prey', ',', a.x, ',', a.y, file=f) for a in preys] #[print(timestep, ',', 'Position', ',', 'Plant', ',', a.x, ',', a.y, file=f) for a in plants] timestep = timestep + 1 print ( len ( predators ) , len ( preys ) , len ( plants ) ) if __name__ == "__main__" : main ( )