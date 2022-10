Code : Sélectionner tout 1

import pyRAPL pyRAPL.setup() @pyRAPL.measure def doSomething(): # Instructions to be evaluated. doSomething()

from time import time... while (i < N): start = time() ... # insert program here ... end = time() ...# Calculate average taken time ...

Alors que les uns se plaignent d’une possible destruction de notre planète du fait des différentes technologies en place aujourd’hui, les autres pensent au contraire que la technologie peut résoudre les problèmes environnementaux. Dans une étude intitulée : Efficacité énergétique dans les différents langages de programmation et publiée en 2019, six chercheurs de trois universités portugaises ont révélé que Perl, Python et Ruby sont les langages de programmations les plus voraces en énergie. Pour comparer correctement l'efficacité énergétique entre différents langages, il faut obtenir des implémentations comparables de solutions à un ensemble représentatif de problèmes. Et c’est ce qui avait été fait par les chercheurs des universités portugaises.« Malgré les inconvénients de Python, j'ai toujours été convaincu que la proposition de valeur de Python - lisibilité, maintenabilité, communauté - peut difficilement être surpassée. Cependant, au fur et à mesure que je m'enfonce dans le terrier du lapin, de nouveaux inconvénients cachés ont commencé à faire surface. Des inconvénients sur lesquels je ne pouvais plus fermer les yeux. L'un de ces inconvénients est la durabilité », écrit Mohammed Ayar.Avec l'adoption croissante des appareils sans fil, il est plus que jamais temps de coder en tenant compte de la consommation d'énergie. Les téléphones mobiles, les ordinateurs, les tablettes et les gadgets technologiques sont alimentés en électricité et consomment de l'énergie. Intégrées à ces appareils, les applications déterminent la consommation d'énergie, et les logiciels qui consomment moins d'énergie sont dits « économes en énergie ». Lorsqu’un téléphone surchauffe, c'est parce que vous utilisez une certaine application. La chaleur excessive, à son tour, vide votre batterie, ce qui vous oblige à charger votre téléphone. Plus vous chargez votre téléphone, plus il consomme d'énergie. De même, moins vous chargez votre téléphone, mieux c'est - pour votre batterie et pour l'environnement.Il y a une question qui démange tout programmeur soucieux de l'énergie. Cette question est la suivante : un programme plus rapide est-il, de par sa conception, économe en énergie ? Les réponses à cette question sont assez diverses. Certains disent qu'un programme plus rapide a tendance à être économe en énergie parce qu'il se ferme plus tôt. D'autres adoptent une approche mathématique et suggèrent que ce n'est pas toujours le cas :La comparaison des performances des logiciels est une tâche suffisamment complexe. Les logiciels peuvent être développés à l'aide de différents langages de programmation et de différents frameworks. De même, différents algorithmes peuvent produire le même logiciel. Les langages de programmation ont historiquement été la métrique par défaut dans l'espace énergétique. Mais là encore, il est possible de rendre un langage de programmation plus efficace qu'un autre en optimisant le compilateur/interprète, en améliorant les frameworks/librairies.La consommation d'énergie aurait été difficile à calculer s’il nexistait pas des techniques établies (par exemple, le RAPL d'Intel, Running Average Power Limit Energy Reporting, Qualcomm TrepN...) qui produisent des mesures de consommation d'énergie assez précises. Cependant, il y a un avertissement. RAPL n'est supporté que par les chipsets d'Intel. Par conséquent, si vous n'utilisez pas un processeur Intel et que vous souhaitez effectuer ces tests sur votre machine locale, il est possible d’explorer d'autres interfaces de rapport de consommation d'énergie (par exemple, le Trepn Power Profiler de Qualcomm).Cela dit, pour embellir RAPL en Python, nous pouvons utiliser la bibliothèque pyRAPL. Java dispose de JRAPL et C de RAPL. Le script Python ressemble à quelque chose comme ceci :Afin de mesurer le temps, Mohammed Ayar utilise un script simple qui permet de mesurer le temps d'exécution d'un programme. Il existe différents moyens d'y parvenir, voici un script simple qui le fait à partir de références :Selon Mohammed Ayar, il est difficile d'obtenir directement la puissance car son unité (W) est plutôt un quantificateur théorique. Par conséquent, en suivant l'école de pensée qui stipule que l'énergie dissipée (J) = Temps (S) x Puissance (W), il est possible de calculer facilement la puissance consommée par chaque langage de programmation.La dernière pièce du puzzle consiste à choisir un programme mis en œuvre de manière similaire dans différents langages de programmation. L'idée est que choisir un programme optimisé dans un langage et algorithmiquement déficient dans d'autres rendrait la comparaison biaisée, tuant la robustesse de l'expérience. Pour éviter ce problème, Mohammed Ayar emprunte les problèmes de référence proposés dans The Computer Language Benchmark Game (CLBG).CLBG est une initiative open source pour aider à mesurer les performances de différents langages de programmation. Il propose un ensemble de problèmes informatisés optimisés pour différents langages de programmation afin de garantir une comparaison précise des performances. Tous les éléments réunis, le calcul de l'énergie (E), du temps (ms) et de la puissance (W) conduit aux chiffres suivants :Comme nous pouvons le constater, Python se trouve malheureusement en bas du classement. Il a des résultats médiocres en termes de puissance et de temps d'exécution. En fait, Python est même moins performant que Lua et Perl en termes de puissance. Il se trouve qu'ils sont nettement plus lents. D'où leur forte consommation d'énergie. En réduisant les langages de programmation aux langages interprétés, nous intégrons les chiffres ci-dessus dans un graphique pour les rendre plus expressifs.À la lecture de cette figure, nous remarquons que Python est le troisième langage le plus mauvais en termes de consommation d'énergie du CPU, précédé par Lua et Perl. En revanche, le C domine les langages de programmation en termes de consommation d'énergie, ce qui en fait un pari intéressant pour les logiciels verts.Les deuxième et troisième places reviennent respectivement au C++ et à Rust, ce qui confirme l'engouement massif pour Rust dans la communauté logicielle. La principale mesure sur laquelle Mohammed Ayar c’est appuyé dans cette analyse pour représenter la durabilité est la consommation d'énergie (E).L'énergie est une forme de chaleur qui se manifeste lorsqu'un courant électrique traverse une résistance. « Ayant une formation d'ingénieur en électricité, je trouve que l'énergie (E) en joules est le meilleur candidat pour représenter la durabilité, car c'est un sous-produit des déchets solides », écrit Mohammed Ayar.Cela dit, on aurait pu mettre « Perl détruit la planète » ou « Lua détruit la planète » en titre, car leur consommation d'énergie est plus élevée que celle de Python. Cependant, aucun des deux n'est utilisé autant que Python. Python est très utilisé dans l'industrie, en particulier dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. En fait, les géants de la technologie, dont Google et Meta, font pression pour l'utilisation de Python.Toutefois, Mohammed Ayar note que Python n'est pas un langage de programmation écologique en soi. Son empreinte énergétique est en moyenne 40 fois supérieure à celle du C, du C++ et du Rust. Le C et le C++ seraient naturellement difficiles à utiliser pour certains. Lors d’une conférence d’AWS tenue l’année dernière, Shane Miller, présidente de la Fondation Rust, et Carl Lerche, chef de projet de Tokio, ont plaidé en faveur de l'utilisation de Rust pour minimiser l'impact environnemental , tout en précisant que sa courbe d'apprentissage abrupte rendait la tâche difficile.Rust est un langage de programmation compilé multiparadigme, conçu par Graydon Hore alors employé chez Mozilla Research, avec la contribution du créateur de JavaScript Brendan Eich. Utilisé par plusieurs grandes entreprises et par de nombreux développeurs dans le monde, Rust est devenu le langage de base pour certaines des fonctionnalités fondamentales du navigateur Firefox et de son moteur Gecko, ainsi que pour le moteur Servo de Mozilla.Rust fait partie des langages de programmation les plus efficaces. La source citée pour cela est l’article susmentionné, de 2017, qui a mesuré les performances, l'utilisation de la mémoire et l'efficacité énergétique de 27 langages de programmation, et a placé C comme le plus efficace, mais Rust juste derrière avec seulement trois pour cent de plus d'utilisation d'énergie. Java utilise près du double d'énergie, C# plus de trois fois, et Python plus de 75 fois, selon l'étude.Source : Mohammed Ayar's blog Pensez-vous que l'analyse de Mohammed Ayar est pertinente ou pas, et pourquoi ?Selon vous, un programme plus rapide est-il, de par sa conception, économe en énergie ?Rust deviendra-t-il le principal concurrent du langage C et du C++ dans le domaine des "langages de programmation plus écologiques" ?