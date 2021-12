Programmation Python : API Society offre 75% de réductions sur les certifications Python

des particuliers, salariés et autodidactes pour valider des connaissances par une certification reconnue ;

des professionnels pour recruter des compétences particulières ;

des centres de formations pour proposer des formations certifiantes ; et

des experts et formateurs pour écrire des certifications.

connaissances des fondamentaux du langage Python : principes de base (caractéristiques, implémentations, interpréteur, indentation, commentaire), types de données (nombres, chaines de caractères, tuples, listes, dictionnaires), structures conditionnelles, structures répétitives, fonctions, modules, paquets, manipulation des fichiers, exceptions ;

: principes de base (caractéristiques, implémentations, interpréteur, indentation, commentaire), types de données (nombres, chaines de caractères, tuples, listes, dictionnaires), structures conditionnelles, structures répétitives, fonctions, modules, paquets, manipulation des fichiers, exceptions ; la programmation orientée objet (POO) : définition d'une classe et utilisation, constructeur, attribut et méthode, méthodes prédéfinies, héritage et associations ;

: définition d'une classe et utilisation, constructeur, attribut et méthode, méthodes prédéfinies, héritage et associations ; les modules standards : module sys, module os, module os.path, module re.

Mise à jour : les 250 premiers tickets sont partis, mais si vous vous dépêchez vous pourrez toujours bénéficier de 75% de réduction.

API Society est le développeur de la solution de certification API Cert. Disponible sur Windows, Mac OSX et Linux, le logiciel API Cert permet de passer une certification depuis chez vous ou votre lieu de travail. Il vous suffit d'être seul dans une pièce, et d'avoir un ordinateur qui dispose d'une Webcam et d'un micro.Le logiciel peut être utilisé par :API Society propose actuellement en avant-première une certification sur les fondamentaux de la programmation en langage Python. Celle-ci permet de valider les compétences suivantes :Pour passer la certification, vous devez au préalable obtenir un ticket et télécharger le logiciel de certification. Pour valider votre certification, le logiciel enregistre le son ambiant, l'image de votre webcam et la capture écran de votre ordinateur qui seront analysés afin de garantir que le candidat n'a pas triché. A l'issue de la certification, vous recevez quelques heures après un courrier électronique vous informant si vous avez obtenu ou pas la certification. Si vous avez réussi, vous recevez l'attestation officielle de certification.Les 250 premiers tickets sont offerts, les tickets suivants bénéficient de fortes réductions établies par tranche de tickets (500, 750 et 1000 premiers tickets). Au-delà de 1000 tickets, le prix normal sans réduction, qui est de 180 €, est appliqué.