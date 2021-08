Texas Instruments est une société spécialisée dans l'électronique basée à Dallas, au Texas, fondée en 1930. Texas Instruments fournit aux étudiants des calculatrices innovantes depuis le début de la popularisation de ces appareils. Bien que la plupart des 14 milliards de dollars de revenus annuels de la société proviennent des semi-conducteurs, sa calculatrice graphique reste son produit grand public le plus connu. Le dernier modèle de TI-84, dont le prix varie entre 120 et 160 dollars selon le détaillant, a été conçu pour répondre à l'importance croissante de la programmation dans le monde moderne.Peter Balyta, président du Texas Instruments Education Technology, a expliqué qu'à l'heure où les STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) prennent de plus en plus d'importance dans notre vie quotidienne, le codage doit être considéré comme une nécessité pour la prochaine génération. Il a ajouté que les langages de programmation sont exactement cela : des seconds langages. « Chez Texas Instruments, nous avons à cœur de nous assurer que la prochaine génération acquiert les compétences nécessaires pour réussir dans la future main-d'œuvre », a déclaré Peter Balyta.La nouvelle calculatrice graphique TI-84 Plus CE-T Python Edition comprend des caractéristiques familières telles qu'un écran couleur, un design léger et une batterie rechargeable qui peut durer jusqu'à un mois sur une seule charge. Contrairement aux ordinateurs portables et aux tablettes, la calculatrice graphique TI-84 Plus CE Python Edition ne comporte aucune distraction comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou un appareil photo, ce qui permet aux enfants de se concentrer sur l'apprentissage. Les parents apprécieront également que la calculatrice soit construite pour résister aux exigences de la classe année après année.La calculatrice est conçue de manière à pouvoir accompagner les élèves des cours de mathématiques et de sciences du collège jusqu'à l'université. En ajoutant la prise en charge de Python à la calculatrice, l'entreprise permettra à un grand nombre d'apprenants de se familiariser avec ce langage populaire . « Python est un langage de programmation facile à prendre en main, bon pour les débutants comme pour les programmeurs avancés, et largement utilisé par de nombreuses entreprises IT de premier plan dans des domaines tels que le développement d'applications et l'intelligence artificielle », a déclaré Balyta.Python fait partie du top 5 des langages les plus utilisés au monde et tend à remplacer Pascal en tant que langage utilisé pour l'initiation à la programmation informatique dans les écoles. « En ajoutant Python aux calculatrices que de nombreux élèves connaissent déjà et utilisent en classe, nous rendons la programmation plus accessible et plus facile d'accès pour tous les élèves, ce qui évite aux enseignants de devoir réserver des salles informatiques séparées pour enseigner ces compétences importantes. Avec Python, les élèves ne se contentent pas d'apprendre à programmer », a expliqué Balyta.En ce qui concerne les autres caractéristiques de l'outil, à en juger par les photos figurant dans leur communiqué de presse, une touche "alpha" fait correspondre les touches de la calculatrice aux lettres de l'alphabet (indiquées par des lettres jaunes au-dessus de chaque touche). Le site de l'entreprise confirme que la calculatrice affiche les expressions, les symboles et les fractions comme vous les écrivez. Il existe même un gestionnaire de fichiers qui donne un accès rapide aux programmes Python que vous avez enregistrés sur votre calculatrice. De là, vous pouvez créer, modifier, exécuter et gérer vos fichiers.En outre, il y a une fonctionnalité appelée TI Connect CE, qui connecte votre ordinateur et votre calculatrice graphique afin qu'ils puissent communiquer entre eux. Elle peut être utilisée pour transférer des données, mettre à jour votre système d'exploitation, télécharger des applications logicielles de la calculatrice ou encore faire des captures d'écran de votre calculatrice graphique. Il est également important de noter que la calculatrice de Texas Instruments est approuvée pour les examens d'entrée à l'université ainsi que pour les tests d'Advanced Placement et de Baccalauréat international.De plus en plus d'écoles ont déjà commencé à intégrer la programmation dans les salles de classe. En 2016, le College Board, une organisation américaine à but non lucratif, a introduit le cours Advanced Placement Computer Science Principles dans l'espoir d'attirer davantage de femmes et de personnes de couleur vers le codage. L'organisme a déjà proposé deux autres cours d'informatique depuis 1988. La demande pour davantage de cours d'informatique continue de croître, mais un rapport de 2019 de Code.org et de la Computer Science Teachers Association a montré que seulement 45 % des écoles secondaires les proposent.Balyta a déclaré que Texas Instruments est impatient de voir comment les étudiants mettent Python à profit. « Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils feront cette année scolaire », a déclaré Balyta.Source : Texas Instruments Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la nouvelle calculatrice de Texas Instruments ?Entre Pascal et Python, quel langage recommandez-vous pour l'initiation à la programmation dans les écoles ? Pourquoi ?