pip 20.3, le gestionnaire de paquets pour Python, est disponible avec un nouveau résolveur de dépendance par défaut Et quelques changements majeurs

pip est un gestionnaire de paquets pour Python. Cela signifie que pip est un outil qui vous permet d'installer et de gérer des bibliothèques et des dépendances supplémentaires qui ne sont pas distribuées dans le cadre de la bibliothèque standard. En effet, la gestion de paquets est d'une grande importante pour les utilisateurs du langage Python. En raison de cela, pip est inclus dans l'installateur Python depuis les versions 3.4 pour Python 3 et 2.7.9 pour Python 2, et est utilisé par plusieurs projets Python, ce qui en fait un outil essentiel pour tout pythoniste.



Il faut noter que Python n'est pas le seul langage concerné par la gestion des paquets. Le concept de gestionnaire de paquets vous est peut-être familier si vous venez d'autres langues. Par exemple, JavaScript utilise npm pour la gestion des paquets, Ruby utilise gem, et .NET utilise NuGet. En Python, pip est devenu le gestionnaire de paquets standard. L'installateur Python installe pip, il devrait donc être prêt à être utilisé, à moins que vous n'ayez installé une ancienne version de Python. Vous pouvez vérifier que pip est disponible en exécutant la commande suivante dans votre console : "pip --version".



Vous devriez voir une sortie affichant la version de pip, ainsi que l'emplacement et la version de Python. Si vous utilisez une ancienne version de Python qui n'inclut pas pip, vous pouvez l'installer en suivant les instructions pour votre système dans la documentation d'installation de pip. Lundi, la Python Packaging Authority (PyPA) et l'équipe pip ont annoncé la disponibilité d'une nouvelle version de pip, pip 20.3, avec de nouvelles fonctionnalités et quelques changements majeurs. Vous pouvez installer la nouvelle de pip en exécutant la commande suivante : "python -m pip install --upgrade pip".





« C'est une version importante et perturbante », a déclaré Sumana Harihareswara, responsable du projet pip dans un billet de blogue publié lundi. Voici quelques modifications notables dans cette nouvelle version de pip.



pip a un nouveau résolveur qui est activé par défaut



Les développeurs de pip ont mis au point un nouveau résolveur pour pip. Dans le cadre de ce travail, il y a eu des changements majeurs dans la façon dont pip détermine ce qu'il faut installer, en fonction des exigences des paquets. Les changements les plus significatifs pour le résolveur sont :



il réduit les incohérences : il n'installera plus une combinaison de paquets qui sont mutuellement incohérents. Actuellement, il est possible pour pip d'installer un paquet qui ne satisfait pas les exigences déclarées d'un autre paquet installé. Par exemple, à l'heure actuelle, l'installation de pip "six<1.12" "virtualenv==20.0.2" ne fonctionne pas correctement, l'installation "réussie" de six==1.11, même si virtualenv==20.0.2 nécessite six>=1.12.0,<2 (défini ici). Le nouveau résolveur rejettera carrément l'installation s'il recevait cette entrée ;

il est plus strict : si vous demandez à pip d'installer deux paquets avec des exigences incompatibles, il refusera (plutôt que d'installer une combinaison cassée, comme il le fait maintenant).

En gros, le nouveau est nettement plus strict et plus cohérent lorsqu'il reçoit des instructions incompatibles, et réduit la prise en charge de certains types de fichiers de contraintes, de sorte que certains contournements et flux de travail peuvent être interrompus. En outre, l'équipe de pip a annoncé que le nouveau résolveur est maintenant activé par défaut. Vous pouvez utiliser le résolveur obsolète (ancien), en utilisant le drapeau "--use-deprecated=legacy-resolver", jusqu'à ce qu'il soit supprimé dans la version pip 21.0 en janvier 2021.



Les autres changements introduits dans pip 20.3



le support de Python 3.5 est maintenant déprécié et sera supprimé dans pip 21.0. L'équipe a pour objectif de publier pip 21.0 en janvier 2021, selon sa cadence de publication. À ce moment, pip cessera de prendre en charge Python 2.7 et donc de supporter Python 2 entièrement ;

pip freeze arrêtera de filtrer les paquets pip, setuptools, distribute et wheel de la sortie de pip freeze dans une prochaine version. Pour conserver le comportement précédent, les utilisateurs doivent utiliser la nouvelle option "--exclude" ;

améliorations substantielles dans le nouveau résolveur pour les performances, la sortie et les messages d'erreur, évitant les boucles infinies, et le support des fichiers de contraintes ;

prise en charge de la PEP 600 : futures étiquettes de plateforme "manylinux" pour les distributions Linux portables construites. Ce PEP propose en effet un système de définition de nouvelles étiquettes de type "manylinux" sans exiger de PEP pour chaque étiquette spécifique, comme c'est déjà le cas pour les étiquettes Windows et macOS. Cela permettra aux responsables de paquets de tirer parti des nouvelles balises plus rapidement, tout en faisant un meilleur usage du temps limité des bénévoles ;

améliorations de la documentation : guide de migration du résolveur, guide de démarrage rapide et nouveau thème de documentation ;

ajout de la prise en charge des balises de compatibilité macOS "Big Sur".



Source :



Et vous ?



Qu'en pensez-vous ?



