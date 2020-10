Playwright offre une automatisation fiable et sans perte de temps

Playwright est conçu pour le Web moderne

Playwright fonctionne sur tous les navigateurs modernes

Playwright s’intègre à votre flux de travail

l’installation se fait en une ligne : l’exécution de “npm i playwright” télécharge automatiquement les dépendances du navigateur pour que votre équipe soit rapidement intégrée ;

prise en charge de TypeScript : Playwright est livré avec des types intégrés pour l'autocomplétion et d'autres avantages ;

outils de débogage : Playwright fonctionne avec le débogueur de l'éditeur et les outils de développement du navigateur pour suspendre l'exécution et inspecter la page Web ;

liaisons linguistiques : Playwright est aussi disponible en JavaScript et en C#.

Quelques limitations de Playwright

Playwright ne prend pas en charge l'ancien Microsoft Edge ou IE11. Cependant, le nouveau Microsoft Edge (basé sur Chromium) est pris en charge ;

test sur de vrais appareils mobiles : Playwright utilise pour l’instant des navigateurs de bureau pour émuler les appareils mobiles.

Microsoft a annoncé mercredi qu’il étendait son outil de test d’applications Web Playwright du langage de programmation JavaScript à Python. Il avait déjà étendu l’outil à la prise en charge du langage C# plus tôt cette année. Playwright est une bibliothèque permettant d'automatiser les tests des applications Web dans Chrome, Firefox, Edge et WebKit avec une seule API. Selon la documentation de l’outil, Playwright est conçu pour permettre une automatisation Web entre les navigateurs, qui soit toujours verte, performante, fiable et rapide.« Les tests automatisés de bout en bout sont un outil puissant qui permet à votre équipe d'expédier plus rapidement et avec plus de confiance. Ils automatisent les interactions de l'interface utilisateur et peuvent valider la fonctionnalité de vos applications », a déclaré Arjun de Microsoft dans un billet de blogue mercredi. C’est pour cette raison que l’entreprise annonce en avant-première la sortie de Playwright pour Python. Playwright permet aux développeurs et aux testeurs d'écrire des tests fiables de bout en bout en Python. Playwright peut être installé à partir de PyPI. Voici ci-dessous quelques caractéristiques de l’outil, selon Microsoft.Selon l’entreprise, les applications Web modernes sont riches et réactives, cela en émettant des requêtes sur le réseau et des modifications de DOM en fonction des interactions de l'utilisateur. Ce comportement asynchrone les rend plus difficiles à automatiser de manière prévisible. Ainsi, les tests automatisés traditionnels reposent sur des temps d'arrêt pour gérer cette complexité, mais d’après Microsoft, ces temps d’arrêt entraînent souvent des défaillances imprévisibles. Pour éviter ce problème, Playwright attend automatiquement que l'interface utilisateur soit prête.Selon l'entreprise, cela garantit que les tests sont plus simples à créer et plus fiables pour être exécutés. Sous le capot, Playwright utilise une architecture événementielle qui lui permet d’écouter des événements précis du navigateur comme les changements de DOM, les requêtes réseau et les navigations de pages.Le Web est en constante évolution et ajoute de nouvelles fonctionnalités chaque année. Selon l’entreprise, Playwright est conçue pour automatiser les nouvelles fonctionnalités du Web, notamment l'émulation des fenêtres de visualisation mobiles, la géolocalisation et les autorisations Web. Les scripts de Playwright peuvent aussi intercepter et modifier l'activité du réseau et automatiser des scénarios sur plusieurs pages.Avec Playwright, vous êtes en mesure de créer des tests automatisés pour tous les navigateurs modernes : Chromium (notamment Google Chrome et le nouveau Microsoft Edge), WebKit (pour Apple Safari) et Mozilla Firefox. WebKit est pris en charge sur toutes les plateformes, ce qui vous permet de tester le rendu sur Safari, même sur des machines Windows et Linux. Un plug-in Playwright pour le framework "pytest" est également disponible. Les développeurs peuvent en outre déployer des tests Playwright sur leur CI/CD GitHub avec “Playwright GitHub Action”, ou avec des outils pour d'autres fournisseurs de CI/CD.Sources : Microsoft Qu'en pensez-vous ?