>>> from collections import OrderedDict >>> class Meta ( type ) : ... @staticmethod ... def __prepare__ ( name, bases, **kwds ) : ... return OrderedDict ( ) ... def __new__ ( cls, name, bases, namespace, **kwds ) : ... namespace.update ( kwds ) ... res = type. __new__ ( cls, name, bases, dict ( namespace ) ) ... res._namespace = namespace ... return res ... def __init__ ( *args, **kwds ) : ... pass ... >>> class MyClass ( metaclass=Meta, foo= "bar" ) : ... def first ( self ) : pass ... def second ( self ) : pass ... def third ( self ) : pass ... >>> MyClass.foo 'bar' >>> MyClass._namespace OrderedDict ( [ ( '__module__' , '__main__' ) , ( 'first' , <function first at 0x1007ef568 > ) , ( 'second' , <function second at 0x10131b060 > ) , ( 'third' , <function third at 0x10131b118 > ) , ( 'foo' , 'bar' ) ] )