La Python Software Foundation a publié la version 2.7.18 de Python ce 20 avril. Il s'agit de la dernière version de la branche Python 2.x. Depuis la sortie de Python 3.0, il est fortement recommandé d’abandonner les versions antérieures du langage de programmation Python au profit de cette dernière version. En mars 2019, Guido van Rossum, le créateur et leader du projet du langage de programmation Python, a annoncé que le support de la version 2.7 de python prendra fin le 1er janvier 2020. Après cette échéance, Python 2.7 ne bénéficiera plus d’aucune mise à jour, pas même pour des correctifs de sécurité.Bien évidemment, il est toujours possible que des développeurs indépendants fassent un fork de Python 2.7 pour assurer sa continuité. Mais pour Guido van Rossum, il ne faudra plus attendre de sa part et de son équipe des mises à jour ou même des décisions afférentes au développement de Python 2.7. Ce fait n’est pas sans importance, car dans la communauté Python, Guido van Rossum est considéré comme le dictateur bienveillant à vie. Rappelons que Python est un langage de programmation interprété conçu par le programmeur néerlandais Guido van Rossum en 1991.Il dispose d'une grammaire qui indente les blocs de code (indentation) et permet l'écriture compacte de code très lisible. Il a acquis un large soutien en tant que langage polyvalent pouvant être utilisé à diverses fins. Ces dernières années, il est devenu particulièrement populaire dans le domaine de l'apprentissage automatique.Par rapport à 2.7.17, Python 2.7.18 ne contient qu'une poignée de corrections, comme on peut le voir dans le système de contrôle de version. C'est la dernière activité que les développeurs Python ont officiellement entreprise sur cette version de Python. Depuis la sortie de Python 2.0 en 2000, Python 2.x est la branche principale du langage depuis de nombreuses années avec des améliorations continues jusqu'à Python 2.7 qui est apparu il y a près de 10 ans.Python 3 a été développé en parallèle et publié il y a plus de 11 ans pour la première fois. La rupture de compatibilité avec Python 2 était très controversée à l'époque, mais Python 3 était destiné à être la variante principale du langage et Python 2 n'a plus été modifié de manière significative après la version 2.7, mais seulement maintenu. Officiellement, la prise en charge de Python 2 n'est plus disponible. Python 2 disparaît également des distributions Linux. Par exemple, Ubuntu 20.04 a abandonné Python 2. Par défaut, c’est la version 3.8.2 qui est maintenant installée.Source : Python Qu'en pensez-vous ?Avez-vous déjà migré vers Python 3 ?