PyCharm : la version 2019.2 de l'EDI Python disponible Avec une amélioration de l'expérience Jupyter Notebook et un support initial de Python 3.8 53PARTAGES 11 0 Fin mars, JetBrains a annoncé la sortie de



PyCharm 2019.2, la deuxième grosse mise à jour annuelle de l'EDI, vient de sortir avec une amélioration de l'expérience Jupyter Notebook, la coloration syntaxique pour de nombreux autres langages, la prise en charge de certaines des fonctionnalités majeures de Python 3.8, et bien plus encore. Nous présentons ici les nouvelles fonctionnalités et améliorations les plus importantes par domaine.



Jupyter Notebook



L'intégration de Jupyter Notebook a été améliorée avec l'implémentation, dans cette version, de certaines des fonctionnalités les plus demandées de Jupyter Notebook. L'une de ces fonctionnalités est la possibilité d'exécuter toutes les cellules en un seul clic, et elle est maintenant disponible dans PyCharm 2019.2, avec le support de Run All (exécuter toutes les cellules du notebook), Run All Above (exécuter toutes les cellules au-dessus de la cellule sélectionnée) et Run All Below (exécuter la cellule sélectionnée et les cellules suivantes). Si la prise en charge d'une telle fonctionnalité semble triviale, cela n’a pas été aussi simple dans l'implémentation, car JetBrains a dû réimplémenter une partie de la logique d’exécution de Jupyter du côté de PyCharm.





La configuration du serveur Jupyter a également été améliorée : avec plusieurs projets ouverts, PyCharm utiliserait implicitement le premier projet que vous avez ouvert pour démarrer un serveur Jupyter géré. Ceci est maintenant configurable. Vous pouvez également choisir un port spécifique sur lequel le serveur Jupyter doit écouter.



Comme autre nouveauté visant à améliorer l'expérience utilisateur avec Jupyter Notebook, on peut encore citer les espacements avec des lignes virtuelles. En effet, lorsque vous affichez un notebook dans le navigateur, les cellules sont naturellement un peu espacées. Mais l’approche PyCharm consistant à afficher le code sous forme de fichier Python, ce qui avait donc l’air un peu plus dense. Pour améliorer l'apparence du code, JetBrains insère maintenant dans votre notebook des lignes vides virtuelles qui ne sont pas conservées dans le fichier.



Dans PyCharm 2019.2, les utilisateurs remarqueront aussi l'affichage inline des valeurs de variables. Le débogueur PyCharm vous aide en effet à garder une trace de vos variables et vous indique leur état courant pendant que vous travaillez avec votre notebook.





Une autre fonctionnalité demandée par les utilisateurs était la possibilité de redémarrer le noyau, et elle est maintenant disponible. Il est également désormais possible de publier des notebooks de PyCharm vers JetBrains Datalore, une application Web intelligente pour l’analyse de données.



Améliorations au niveau de l'EDI



Au niveau de l'EDI, on notera comme amélioration que la prise en charge de la coloration syntaxique pour de nombreux autres langages a été ajoutée. Cela est utile si vous travaillez sur des projets où du code d'un autre langage s'est faufilé. PyCharm va maintenant mettre en évidence la syntaxe des fichiers Windows .bat, C#, C++, Groovy, Lua, Makefiles, etc.



Cette nouvelle version de l'EDI Python se dote également d'un support basique de bash. La réalité est que la plupart des projets, à un moment de leur vie, se retrouvent avec des fichiers bash dans leur référentiel. C'est pourquoi PyCharm va maintenant mettre en évidence la syntaxe bash, fournir une fonctionnalité de complétion de code basique pour bash et s’intégrer à Shellcheck pour vérifier vos fichiers bash.



Soulignons également que sous Windows, l'apparence de l'EDI a été améliorée. JetBrains a en effet modifié l'apparence de l'interface utilisateur pour la rendre plus moderne.





Toujours dans la liste des nouveautés au niveau de l'EDI, précisons que le format cURL est désormais pris en charge pour les requêtes HTTP. Copiez simplement votre requête au format cURL et collez-la directement dans votre fichier de requête HTTP pour la convertir au format approprié, puis vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier les paramètres, les en-têtes ou le corps de la requête.





Imaginez maintenant que vous ayez fait une demande d'authentification sur un service pour appeler ultérieurement les endpoints qui demanderont une autorisation. Dans le passé, cette réponse d'authentification était perdue, vous obligeant à la demander chaque fois que cela était nécessaire. Maintenant, ce n'est plus un problème, car tous les cookies seront conservés pour votre utilisation future.



La nouvelle version majeure de l'EDI Python offre en plus une prise en charge améliorée de EditorConfig. Les fichiers EditorConfig vous permettent d'intégrer les paramètres de style de code directement dans votre référentiel. JetBrains a maintenant amélioré cette fonctionnalité pour la rendre plus flexible. Par exemple, il est maintenant possible d’utiliser plusieurs fichiers EditorConfig pour définir différents paramètres pour différentes parties de votre projet.



Python



Dans cette version, JetBrains ajoute le support de certaines fonctionnalités majeures de



Au niveau de Python, rappelons que l’une des fonctionnalités clés de PyCharm est sa capacité à refactoriser automatiquement votre code. De cette façon, vous savez avec certitude qu’après avoir terminé l’opération, le comportement de votre code n’a pas changé. JetBrains va plus loin dans cette version en ajoutant maintenant la possibilité de transformer automatiquement une fonction Python en version inline, ce qui permet de donner un code plus court, comme vous pouvez le voir ci-dessous :





JavaScript



Ici, on peut mettre en avant l'amélioration du renommage de variable. La refactorisation de code est désormais plus personnalisable, avec une option permettant de renommer ou non les références dynamiques. Si cette option est sélectionnée, vous pouvez choisir les occurrences que vous souhaitez renommer et celles à laisser telles quelles, en utilisant une interface de prévisualisation.





Côté JavaScript, les autres nouveautés incluent une visibilité améliorée des bibliothèques dans le débogueur : l'icône de filtre sur la pile d'appels du débogueur vous permet de masquer tous les appels de code tiers. Désormais, tout ce que vous marquez comme bibliothèque peut être masqué avec cette nouvelle fonctionnalité.





Base de données



Si vous ne le saviez pas, PyCharm Professional Edition regroupe toutes les fonctionnalités de base de données de JetBrains





Télécharger PyCharm 2019.2



